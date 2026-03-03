Desafío Urbión abre inscripciones con 500 dorsales para su nueva edición

Martes, 03 Marzo 2026 08:26

Desafío Urbión 2026 ha abierto su plazo para inscribirse. Son 500 dorsales para esta nueva edición que se disputará en septiembre.

La carrera de montaña, en sus diferentes distancias, se celebrará del 4 al 6 de septiembre en la Sierra de Urbión, con salida y llegada en Covaleda, reforzando su identidad como una de las citas más singulares del calendario nacional de carreras por montaña.

Más allá del aspecto deportivo, la prueba se ha consolidado como una herramienta de dinamización territorial.

La comarca de Pinares volvera a volcarse con esta prueba ofrecviendo a corredores y acompañantes un fin de semana completo de naturaleza, convivencia y actividad en plena montaña.

La organización ha puesto a disposición de los participantes un total de 500 plazas, apostando de nuevo por un formato controlado que prioriza la calidad de la experiencia frente a la masificación.

La previsión es clara y las plazas podrían agotarse en cuestión de horas tras su apertura, impulsadas por el interés generado y por la integración del evento en el circuito nacional UNIT Trail.

El programa competitivo mantiene su estructura habitual. L

a distancia reina, Desafío Urbión 37K, se disputará el sábado 5 de septiembre.

El domingo 6 de septiembre, a las 10:00 horas, se celebrarán las pruebas de 17K y 6K.

Tres propuestas que permiten la participación tanto de corredores experimentados como de quienes se inician en las carreras por montaña, manteniendo un ambiente cercano y familiar.

La distancia Desafío Urbión 37K contará con premios en metálico para los cinco primeros clasificados y clasificadas de la general.

El primer puesto estará dotado con 1.000 euros, el segundo con 500 euros, el tercero con 300 euros y el cuarto y quinto con 200 euros.

Además, la prueba de 17K ofrecerá un premio económico de 300 euros para el primer clasificado y la primera clasificada de la general absoluta.

El evento volverá a acoger la Concentración Nacional de Jóvenes Promesas, que alcanza su tercera edición consecutiva.

Este encuentro formativo, vinculado especialmente a las distancias más cortas, busca fomentar la participación de las categorías inferiores en un entorno de montaña y reforzar el compromiso de la prueba con el futuro del deporte.