Pase y coloquio de la película documental "Vidas irrenovables" en el Casino de Soria

Martes, 03 Marzo 2026 08:40

La asociación Hacendera organiza mañana miércoles un pase para medios de comunicación de la película-documental “Vidas Irrenovables”, de Francisco Vaquero Robustillo.

Será a las 18:00 horas en la sala Gaya Nuño del Circulo Amistad Numancia de Soria.

“Vidas Irrenovables” recoge los testimonios vivos de 47 habitantes de pueblos de toda la geografía española y de científicos para mostrar los efectos negativos que la proliferación desmedida y carente de planificación de estas megainstalaciones (eólica y fotovoltaica) está produciendo en el mundo rural: la destrucción de su modo de vida y la fractura en la convivencia social.

La película, que Hacendera lleva proyectando desde el pasado verano en diferentes localidades de Soria, es una oportunidad para la reflexión y el diálogo sobre el modelo energético que se está adoptando en nuestro país y que está afectando directamente a nuestra provincia. En concreto

Al finalizar, la proyección se contará con la participación del director Francisco Vaquero y uno de sus protagonistas Ernesto Romero para el coloquio final que acompaña a la película y se entregará un dossier a los periodistas con los datos más relevantes de la provincia en este tema.

https://youtu.be/jjaqlGz2eDc?si=is9DTorMO9vxpSmH--