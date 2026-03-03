La increible historia de Sor Rani María llega a pantallas de Cines Lara

Martes, 03 Marzo 2026 08:37

La cartelera de los Lara se renueve esta semana, con varios cambios a lo largo de la misma. Entre las novedades, llega a la programación la historia de la extraordinaria vida y martirio de la la religiosa india Rani María Vattalil, asesinada por su labor al servicio de los pobres y marginados.

¡LA NOVIA!

Un Frankenstein solitario viaja al Chicago de los 1930 para pedir a la Dra. Euphronious, una científica innovadora, que cree una compañera para él. Los dos reaniman a una joven asesinada y nace La novia. Lo que desencadena va más allá de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado: ¡Asesinato! ¡Posesión! ¡Un movimiento cultural salvaje y radical! ¡Y amantes proscritos en un romance desenfrenado y combustible!

Dirigida escrita por por Maggie Gyllenhaal (La hija oscura) está protagonizada por Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard.

¡LA NOVIA! | Tráiler Oficial

HOPPERS

La nurva propuesta de Disney-Pixar para 2026. Una amante de los animales utiliza la tecnología que convierte su conciencia en un castor robótico para descubrir misterios dentro del mundo animal más allá de su imaginación. Los científicos han descubierto la tecnología para instalar la conciencia humana a animales robóticos hiperrealistas, lo que permite a las personas comunicarse con los animales como si fueran uno de ellos. Gracias a esta nueva tecnología, Mabel descubrirá misterios dentro del mundo animal que van mucho más allá de lo que jamás imaginó.

Hoppers de Disney y Pixar | Tráiler Oficial en castellano | 6 de marzo solo en cines

LÍNEA DE EXTINCIÓN

En un mundo devastado en el que solo los lugares situados a más de 2.500 metros son seguras, un padre arriesga todo para proteger a su hijo de las criaturas que acabaron con el 95% de la humanidad. Obligado a bajar hasta La Línea junto a una científica con la que no se lleva bien y una joven con ganas de aventura, tendrán que enfrentarse a peligros que no imaginan mientras buscan las claves para sobrevivir y salvar a la raza humana de la extinción. La lucha por sobrevivir se convierte en un enfrentamiento entre miedo, sacrificio y esperanza.

Thriller de ciencia ficción dirigido por George Nolfi e interpretado por Anthony Mackie, Morena Baccarin y Maddie Hasson.

Tráiler español de Línea de extinción

Además, el jueves día 12 tenemos la proyección en sesiones de 17:45 h y 20:30 h de:

EL ROSTRO DEL PERDÓN

El rostro del perdón narra la extraordinaria vida y martirio de Beata Rani Maria Vattalil, religiosa india asesinada el 25 de febrero de 1995 por su labor al servicio de los pobres y marginados en Madhya Pradesh (India).

A lo largo de su trayectoria internacional, la película ha recibido múltiples galardones en categorías relacionadas con derechos humanos y ensalzamiento de la figura de la mujer. En un contexto global marcado por los conflictos, “El rostro del perdón” propone una reflexión profunda sobre la compasión, la justicia y la fuerza moral del perdón.

El rostro del perdón - Trailer oficial en castellano

PROGRAMACIÓN DEL 06 AL 08 DE MARZO (2026) CINES LARA HORARIO SALA 1 SCREAM 7 17,45 20,15 22,35 18 años SALA 2 HOPPERS 18,00 20,30 22,35 Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA y PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO ESTRENO NACIONAL SALA 3 ¡LA NOVIA! 17,45 20,15 22,35 penidente de calificación ESTRENO NACIONAL SALA 4 CUMBRES BORRASCOSAS 17,45 20,10 16 años HAMNET 22,35 12 años SALA 5 COMO CABRAS (GOAT) 18,00 Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA ESTRENO NACIONAL LÍNEA DE EXTINCIÓN 20,30 22,35 12 años SALA 6 LOS DOMINGOS 17,45 12 años RUTA DE ESCAPE 20,10 16 años GREENLAND 2 22,40 16 años

PROGRAMACIÓN DEL 11 DE MARZO (2026) CINES LARA HORARIO SALA 1 SALA 2 HOPPERS 18,00 20,30 22,35 Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA y PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO ESTRENO NACIONAL SALA 3 ¡LA NOVIA! 17,45 20,15 22,35 ESTRENO NACIONAL SALA 4 CUMBRES BORRASCOSAS 17,45 20,10 16 años HAMNET 22,35 12 años SALA 5 SCREAM 7 17,45 20,15 18 años LÍNEA DE EXTINCIÓN 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 6 LOS DOMINGOS 17,45 12 años RUTA DE ESCAPE 20,10 16 años GREENLAND 2 22,40 16 años