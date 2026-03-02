Un restaurante de Soria gana premio de plataforma de reparto a domicilio

Lunes, 02 Marzo 2026 19:47

The Last Burguer, enclavado en Camaretas, ha ganado uno de los premios de la plataforma de reparto a domicilio on line Just Eat.

En concreto, se ha impuesto en la categoría Mejor Restaurante de ciudad pequeña.

The last Burger se encuentra en la Avenida de la Alegría 3, en Camaretas.

Just Eat, plataforma de reparto a domicilio online de referencia en España, ha celebrado la undécima edición de los ‘Premios Just Eat’.

Los premios ha contado en esta edición con un total de 24 categorías.

Por primera vez se ha incluido la categoría de ‘Mejor restaurante de ciudad pequeña’, un galardón diseñado específicamente para reconocer el mérito de aquellos establecimientos que operan fuera de las grandes capitales y son pilares fundamentales de sus comunidades locales.