Conductora herida al volcar con su vehículo en Garray

Lunes, 02 Marzo 2026 19:27

Una conductora ha resultado herida esta tarde tras sufrir un accidente antes de la entrada al puente sobre el río Tera, en Garray.

El accidente de tráfico ha ocurrido a las 17:05 horas, en el kilómetro 233, de la carretera N-111, antes de la entrada al puente sobre el río Tera.

Ha consistido en la salida de vía de una furgoneta, que ha volcado lateralmente.

El alertante ha informado de una mujer, de unos 60 años, que ha resultado herida. Estaba consciente tras el accidente pero se quejaba de dolor en el pecho.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.