Joven conductor herido tras volcar con su turismo en carretera de Calatañazor

Domingo, 01 Marzo 2026 20:04

Un joven conductor ha necesitado asistencia sanitaria esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico en un camino forestal asfaltado entre Calatañazor y Muriel de la Fuente.

A las 14:46 horas se ha recibido en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León aviso de un accidente en el kilómetro 5 de la carretera SO-P-5026, en Calatañazor.

Ha ocurrido en la carretera que va desde Calatañazor a Muriel de la Fuente, en un camino forestal asfaltado que sale a mano derecha, según ha indicado el alertante.

Se trata de la salida de vía y vuelco de un turismo.

En principio el alertante ha comunicado que había un varón de 33 años consciente y atrapado en el vehículo por lo que se ha avisado a Bomberos de Soria, Guardia Civil de tráfico de Soria, y a Emergencias sanitarias Sacyl.

Durante el transcurso de la asistencia el herido ha conseguido salir del vehículo por sus propios medios, aunque ha acudido la dotación de bomberos para ayudar en otro tipo de intervención necesaria.

Sacyl ha atendido al herido que presentaba sangrado de nariz y dolor de espalda.