Ángel Rodríguez: "Si queremos estar arriba, tenemos que mejorar mucho con balón"

Domingo, 01 Marzo 2026 19:59

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha subrayado que han ganado la primera de las diez finales que tiene el equipo por delante para conseguir una plaza de promoción. Pero ha advertido que su equipo tiene que mejorar mucho con balón, si quiere estar arriba.

El técnico rojillo ha señalado que la primera parte de su equipo ha sido buena, mientras la segunda, mala.

“Hemos hecho una primera parte digna; de haber estado acertados en el centro o en el último pase, podíamos haber hecho mucho daño. En la segunda parte, sin estar bien, cada vez que contragolpeábamos no hemos estado finos en el último pase. Los equipos que se sienten un poco atenazados por la necesidad de ganar, a veces se atascan”, ha reconocido

Rodríguez ha señalado que el equipo ha dado “un paso atrás” cuando se ha puesto en la segunda parte en superioridad numérica, por expulsión de un futbolista rival, y se ha arriesgado, como ha sucedido en otras ocasiones, a que le penalizase.

Además ha reconocido que a su equipo le cuesta cerrar los partidos –lo ha hecho en esta ocasión en tiempo de descuento- porque cuando ha llegado en la primera parte, no ha estado preciso en el centro.

“Tenemos que mejorar mucho en esto. Pero la toma de decisión, está en la calidad del futbolista y de saber qué toca en cada momento, es fruto de su convencimiento en cada jugada”, ha señalado.

Rodríguez ha reconocido que se va con un sabor agridulce, a pesar de la victoria, por la imagen ofrecida en la segunda parte por su equipo, que no ha sabido jugar contra diez y ha reflejado muchas dudas.

“No creo que seamos un equipo especialmente virtuoso con balón pero tampoco torpe. No sé porque se nos atasca tanto en determinados momentos ser más sólidos con balón”, ha señalado.

El entrenador rojillo ha alabado el apoyo de la afición. “Se porta de puta madre. Tenemos una afición cojonuda. Evidentemente, lo que no le gusta, se manifiesta, como tiene que ser”, ha resalto.

Rodríguez ha reiterado que la segunda parte ofrecida por su equipo no es el camino a seguir si se quiere meter en zona de promoción.

"Si queremos estar arriba, ser un equipo sólido y aspirar a algo, tenemos que mejorar mucho con balón. El equipo se atasca con balón, necesita más personalidad, darle pausa al balón cuando toca. Tener una lectura de partido distinta, no solamente que sea un equipo que a través del físico pueda sacar los partidos. Tiene que ser a través de algo más. Y para eso se requiere calidad, personalidad, jugadores que digan dámela que aquí estoy yo.... Y eso es lo que tiene que empezar a aflorar en este equipo", ha resaltado.