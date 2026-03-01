El Numancia encara diez finales para conseguir plaza de play off

Domingo, 01 Marzo 2026 14:50

El Numancia afronta este domingo la primera de sus diez finales para conseguir una plaza de play off.

El equipo soriano ve imposible optar a la plaza directa de ascenso a Primera RFEF, objetivo inicial de la temporada, y focaliza ahora su mira en ser uno de los cuatro equipos del grupo I de Segunda RFEF que jugarán la fase de promoción.

Tiene por delante para ello diez partidos, “diez finales”, en palabras del entrenador Ángel Rodríguez; 30 puntos en liza para superar a sus rivales en la clasificación.

Ahora, el Numancia está a cuatro puntos del quinto puesto.

Para empezar, el equipo rojillo recibe este domingo en Los Pajaritos al filial del Real Burgos, al que ganó de forma agónica en el partido de ida (0-1).

El calendario de marzo le llevará la jornada siguiente al campo del filial del Real Valladolid.

Volverá el 15 de marzo a Los Pajaritos para recibir al Atlético Astorga; una semana después viajará al terreno de juego del Coruxo, y cerrará marzo en Los Pajaritos, frente a la Sarriana.

Abril se abrirá con la visita a uno de los actuales líderes de la categoría, el Oviedo Vetusta.

Después llegará a Los Pajaritos el Real Ávila. Y en dos siguientes jornadas, el Numancia visitará el campo del Sámano y del Langreo.

Se cerrará la competición regular en Los Pajaritos, frente al Marino de Luanco.

Diez partidos, diez finales, para cuadrar las nuevas cuentas.