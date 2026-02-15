El Numancia se sitúa a dos puntos de la fase de promoción

Domingo, 15 Febrero 2026 19:42

El Numancia se ha puesto a dos puntos de la zona de promoción, tras su victoria frente al Ourense. El liderato está mucho más lejos. El Vetusta es el nuevo líder, tras el pinchazo del Fabril.

https://marcadores.rfef.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&codjornada=23&codcompeticion=23289298&codgrupo=23289299&codjornada=23

El Real Oviedo Vetusta ha conseguido en la vigésimo tercera jornada del grupo I de Segunda RFEF una trabajada y valiosa victoria por 1-0 ante el Atlético Astorga en un encuentro serio y competitivo en el que el filial azul ha llevado el control durante la mayor parte del partido y ha sabido defender su ventaja hasta el final para sumar tres puntos que le permiten dormir líder de la categoría, con 46 puntos.

El filial del Oviedo comparte liderato, empatado a puntos, con otro filial, el Fabril del Deportivo, que sólo ha podido sumar un empate, sin goles, en su visita al Marino de Luanco.

La tercera plaza en la clasificación es para la Gimnástica Segoviana, con 42 puntos, tras ganar a domicilio (1-2) a la Sarriana.

El Salamanca, con su victoria a domicilio en Ávila (1-2), se ha colocado cuarto en la clasificación, con 39 puntos.

La quinta plaza, la que marca la zona de promoción, es para el Coruxo, con 38 puntos, a pesar de perder en sucasa (0-2) frente al filial del Real Valladolid.

La sexta plaza, con 37 puntos, es para la U.D. Ourense, tras su derrota en Los Pajaritos (2-1) frente al Numancia, que suma 36 puntos y es séptimo en la clasificación.

El equipo de Ángel Rodríguez está a dos puntos de la fase de promoción, un objetivo alcanzable, y a diez del liderato, que hoy por hoy parece más que complicado.

Por debajo, el octavo es el Bergantiños, con 33 puntos, tras perder en su casa (3-4) frente al Rayo Cantabria, filial del Racing.

El Ávila, con 31 puntos, es noveno y marca los equipos que miran para arriba en la clasificación.

En el resto de la jornada, el Langreo ha amarrado los puntos en casa con su victoria (2-1) frente al filial del Burgos mientras el Lealtad de Villaviciosa ha ganado a domicilio (0-2) al Sámano.