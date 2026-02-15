El mejor gol amateur de 2025 salió de las botas de la soriana Marína Rupérez

Domingo, 15 Febrero 2026 20:12

La futbolista soriana Marina Rupérez ha sido reconocida con el premio Panenka al Mejor Gol Amateur del año.

Los Premios Panenka son organizados anualmente por la revista española de cultura futbolística Panenka.

Estos galardones, que ya suman más de una década, reconocen piezas periodísticas, libros, documentales y figuras del fútbol que destacan por su impacto social y cultural, celebrando el periodismo deportivo y la cultura del balón

Bajo el paraguas de Veo, la empresa de cámaras inteligentes que permiten grabar y emitir partidos con realización automática, se ha buscado el mejor el gol de fútbol amateur que se marcó en 2025 en España.

La organización ha recibido cientos de tantos, de cualquier categoría balompédica no profesional, grabados con una cámara Veo, y ha propuesto una selección de 11 finalistas para que se elija el favorito.

El gol de la soriana Marina Rupérez, con el C.D. San José, ha sido el más votado, con 3.302 apoyos, seguida de Aiora Velasco, con 2.962.

La futbolista soriana sorprendió a la guardameta del equipo rival, con un disparo en vaselina desde el vértice del área grande que, tras superarla, pegó en el poste y entró en la portería,