El C.D. Golmayo Camaretas regresa en Semana Santa con su campus

Jueves, 12 Febrero 2026 14:36

La entidad balaguera, que inició su andadura en los clinics en el 2023, vuelve este año con la tercera edición en esta época tras sus exitosas etapas anteriores (también en Navidad) ya que siempre cuentan con aproximadamente medio centenar de inscripciones.

En esta ocasión, contarán con tres jornadas (30 y 31 de marzo y 1 de abril) en horario de mañana (de 10 a 14h) para jugadores y jugadoras, tanto del club como externo, por el módico precio de 50 euros.

Desde el club siempre han expresado su deseo de seguir ayudando al desarrollo personal de cada participante así como a la economía de sus padres apostando por el deporte como derecho no como privilegio.

Para llevar a cabo este campus se contará con entrenadores titulados del C.D. Golmayo Camaretas.

Cualquier persona interesada puede contactar con ellos o bien realizar la inscripción a través del siguiente enlace: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/iii-campus-de-futbol-semana-santa-camaretas-2026/