Homenaje de la Asociación Jurados de Cuadrilla a Francisco García Muñoz

Jueves, 12 Febrero 2026 19:48

La Asociación Jurados de Cuadrilla ha depositado hoy un ramo de flores en el monumento dedicado a los autores de las canciones sanjuaneras, como muestra de recuerdo, respeto y gratitud en el 30 aniversarios de su fallecimiento a Francisco García Muñoz, figura imprescindible en la historia musical de las Fiestas de San Juan y en el patrimonio cultural soriano.

El acto, celebrado en un ambiente de recogimiento y emoción, ha reunido a representantes de la Asociación que han querido sumarse a este sencillo pero significativo homenaje.

Con este gesto, la Asociación reafirma su compromiso con la memoria de quienes han contribuido de manera decisiva a engrandecer las tradiciones y la identidad de la ciudad.

Francisco García Muñoz fue músico y compositor estrechamente vinculado a Soria y a sus fiestas más emblemáticas.

Su nombre permanece ligado de forma inseparable junto al de Jesús Hernández de La Iglesia a las Sanjuaneras, el conjunto de canciones que acompañan y dan sentido a los actos de las Fiestas de San Juan.

Estas composiciones, transmitidas de generación en generación, forman parte del sentir colectivo de los sorianos y constituyen uno de los elementos más reconocibles y emotivos de la celebración.

Como músico, García Muñoz destacó por su sensibilidad y su capacidad para recoger en sus partituras el espíritu popular, festivo y a la vez profundamente identitario de la ciudad

. Su aportación a las Sanjuaneras ayudó a consolidar un repertorio que hoy es símbolo de unión y orgullo para las Cuadrillas y para todos los vecinos de Soria, que cada año entonan estas canciones como expresión de pertenencia y tradición.

La Asociación Jurados de Cuadrilla ha querido subrayar que mantener viva la memoria de figuras como Francisco García Muñoz es también una forma de preservar el legado cultural de Soria y de transmitir a las nuevas generaciones el valor de sus raíces.

Con este homenaje floral, la Asociación renueva su compromiso de seguir recordando y trabajando por la difusión, el respeto y la continuidad de las Fiestas de San Juan y de las Sanjuaneras, auténtico patrimonio sentimental de la ciudad.