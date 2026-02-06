FOES avanza en transformación digital de empresas con Oficina Acelera pyme

Viernes, 06 Febrero 2026 13:57

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha dado un paso adelante en su estrategia de transformación digital con la apertura de su Oficina Acelera pyme (OAP), un servicio impulsado por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La iniciativa contribuye a impulsar la transformación digital de pymes y autónomos, ofreciendo un espacio de asesoramiento, sensibilización y apoyo tecnológico a todas las empresas, independientemente de su tamaño y ubicación.

Para ello, FOES ha combinado en su OAP la presencia física y virtual.

El proyecto cuenta con una sede central en la capital y cuatro oficinas ‘antena’ en zonas rurales cuya apertura ha posibilitado los acuerdos suscritos entre la Federación con los Grupos de Acción Local. Así, la Federación garantiza que los servicios lleguen a todo el territorio.

Además, la iniciativa ofrece una plataforma online con recursos y herramientas accesibles para pymes, autónomos y emprendedores.

Desde noviembre de 2021, las empresas de Soria se beneficiaban de los servicios de la Oficina Acelera pyme de FAE Burgos, gracias a un convenio entre ambas organizaciones.

Ahora FOES refuerza su compromiso y da un paso más para que la digitalización llegue a todo el tejido empresarial soriano.

Los servicios de la nueva OAP se estructuran en cuatro líneas principales: fomento de la transformación digital mediante jornadas, talleres, ponencias y techdays entre pymes y proveedores tecnológicos; difusión de ayudas y subvenciones en materia de digitalización; autodiagnóstico online y acceso a diagnósticos de madurez digital personalizados, además de asesoramiento y consultoría individualizada. Todos estos servicios son gratuitos para pymes, autónomos y emprendedores.

Todo esto se complementa con acuerdos con proveedores estratégicos para facilitar la adopción de soluciones digitales avanzadas.

La oficina pone un énfasis especial en tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, el Big Data y otras herramientas adaptadas a las necesidades de cada empresa. El objetivo no es solo no quedarse atrás, sino mejorar la competitividad y operar al mismo nivel que empresas de España y del mundo.

La robótica ha tenido hoy un lugar destacado en la presentación de la Oficina Acelera pyme de FOES celebrada en el Parador de Soria.

Santiago Aparicio, presidente de FOES, ha sido el encargado de explicar el proyecto así como de presentar la jornada informativa posterior, impartida por Emilio Aldao, CEO de Nova Robots, bajo el título "Soluciones reales para pequeñas empresas ante la falta de mano de obra: robótica y productividad".

El protagonista inicial del acto ha sido un robot de servicio de última generación, encargado de servir cafés al inicio de la jornada a todos los asistentes.

Con esta Oficina, FOES refuerza su papel como referente en digitalización en Soria y asegura que todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, tengan el apoyo necesario para entrar de lleno en la industria 4.0 y afrontar con éxito los retos del siglo XXI.

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores.

El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27, Gobierno de España.