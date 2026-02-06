La Asociación Centro Soria pide menos contaminación acústica en esta zona

El Ayuntamiento de Soria ha designado abogado para defender los intereses municpales en un recurso planteado por la Asociación Centro Soria que reclama declarar esta zona como acústicamente saturada y pide trasladar actividades festivas y musicales fuera de ellas.

El alcalde de Soria Carlos Martínez ha informado este viernes de los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, entre los que destacan pliegos para la preparación de las fiestas de San Juan y el cierre con éxito de la convocatoria de ayudas a la rehabilitación urbana en las zonas de San Pedro y El Carmen.

Durante la sesión, el alcalde ha informado de la designación de letrado para la defensa de los intereses municipales en un recurso contencioso administrativo contra la desestimación de un escrito de la Asociación Centro Soria del 14 de agosto de 2025 para la declaración de la zona centro como zona acústicamente saturada con el traslado de las actividades festivas y musicales fuera de ella además de otras medidas para evitar contaminación acústica.

En este sentido, ha reiterado la voluntad del Ayuntamiento de buscar “el equilibrio entre la celebración de los festejos y el descanso vecinal, recordando el carácter puntual de estos eventos y la importancia de la dinamización cultural y económica del centro urbano”.

En relación con las fiestas de San Juan, la junta de gobierno ha aprobado la segunda prórroga del contrato para el suministro del adorno floral a favor de la empresa Tomás Romero Redondo, así como la prórroga del servicio de contenedores de obra a favor de Transportes Palomar Ciria.

También se ha tramitado el expediente para la contratación del camión sanitario y de baños, que dará servicio tanto en el monte Valonsadero como en distintos puntos de la ciudad durante las fiestas por una cuantía de 72.600 euros con dos años de vigencia incluido 10 por ciento de IVA.

Por otra parte, la junta de Gobierno ha dado cuenta del convenio de colaboración suscrito con la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León para la celebración del VI Concurso Internacional “Cocinando con Trufa”, que comienza mañana en la Audiencia.

Este acuerdo permitirá avanzar en el desarrollo de un Instituto Gastronómico de primer nivel, reforzando la proyección de Soria como referente gastronómico vinculado al producto de calidad.

En el ámbito urbanístico y turístico, la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión de licencia y el proyecto básico para la reforma integral de un edificio en la calle San Benito nº 8, destinado a un hostal de dos estrellas.

El alcalde Martínez ha subrayado que esta nueva inversión amplía la capacidad hotelera de la ciudad y confirma la buena evolución de la recuperación económica ligada al turismo, el comercio y la actividad en el casco urbano”.

“Lo estamos viendo en Puertas de Pro, calle Numancia, calle Sagunto, Vicente Tutor, lo hemos visto en la plaza Bernardo Robles y en la calle Doctrina y ahora lo estamos comprobando también con rehabilitaciones en las zonas de la plaza del Carmen”, ha indicado.

Rehabilitación urbana

Por otro lado, ha confirmado el cierre con éxito de la convocatoria de ayudas a la rehabilitación urbana en San Pedro y El Carmen, con una movilización total de 6 millones de euros, que se ejecutarán al 100 %.

De esta inversión, 3,5 millones proceden del Gobierno de España, cerca de 2 millones del Ayuntamiento de Soria y 500.000 euros de aportación privada de los propietarios.

El alcalde ha destacado que la respuesta ciudadana ha superado las expectativas y que, en la mayoría de los casos, las ayudas alcanzan el 95 % de la inversión, llegando al 100 % en situaciones de especial vulnerabilidad.

Ante la elevada demanda, el Ayuntamiento trabaja en dos líneas paralelas.

“Por un lado, vamos a solicitar a la Administración autonómica que aporte recursos adicionales, y por otro, reforzar la aportación municipal para evitar que proyectos viables queden fuera por falta de fondos”.

El alcalde ha defendido la eficacia de estas líneas de ayuda y la necesidad de que no recaiga exclusivamente sobre el Ayuntamiento el esfuerzo financiero.