Almazán pone fecha a nueva edición de su Carrera de la Mujer

Viernes, 06 Febrero 2026 16:12

Almazán ha tiene fecha para la nueva edición de su Carrera por la Mujer. Será el 19 de marzo.

La convocatoria solidaria se realizará, como ediciones anteriores, en el parque de La Arboleda, a partir de las 12:00 horas.

Los participantes en la modalidad carrera completarán 5 kilómetros mientras que los que opten por la modalidad marcha realizarán 2,5 kilómetros.

La convocatoria se realiza a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.

Hay dos formas de formalizar la inscripción:

PRESENCIAL: Ayto. Almazán y en María Elisa Marina (regalos, trofeos y estanco).

ONLINE: deporticket.com

El Ayuntamiento de Almazán y el CD Globeros de Almazán organizaron el 8 de marzo de 2020 la primera carrera por la mujer, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer Trabadora.

Investigación y recursos económicos son los que se necesita para seguir avanzando contra el cáncer.

En la última edición, más de medio millar de adnamantinos respondieron a la convocatoria.