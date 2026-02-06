Gestoria de Soria ofrece puesto de trabajo como técnico contable
Una gestoria de Soria necesita incorporar un técnico contable.
El técnico contable tiene que tener experiencia fiscal y tributaria, así como en elaboración y presentación de impuestos (IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades), cierres contables, relación con el cliente y tramites con la agencia tributaria.
También es necesario tener conocimientos de plataformas contables, A3, Sage o similar, y dominio de paquete Office.
La oferta de trabajo es para incorporación inmediata.
Los Interesados tienten que enviar curriculum a selecciongst2026@gmail.com.