Doscientos vehículos de ocasión y seminuevos se ofrecen en centro comercial Camaretas

Martes, 03 Febrero 2026 10:55

Doscientos vehículos de ocasión y seminuevos se expondrán para su venta esta semana en el centro comercial Camaretas, en la que será la décimo cuarta edición de una feria que se ha consolidado en Soria.

Más de 25.000 personas se interesaron el año pasado por esta feria, con un incremento que demuestra el interés del público, según ha subrayado el gerente del centro comercial, Félix Sanz, que ha presentado junto a Eduardo Madurga y Víctor Mateo, responsables de los concesionarios Madurga y Grupo Mateo, esta nueva edición.

Madurga ha agradecido esfuerzo de centro comercial para organizar esta feria y ha recalcado el éxito de ediciones anteriores.

Por su parte, Mateo ha señalado que en un mercado como Soria que no llega a mil matriculaciones nuevas por año, se concentrarán en la feria de esta semana una quinta parte de este número de vehículos

“En ninguna provincia de España hay una oferta igual”, ha resaltado,

Mateo ha destacado la afluencia de visitantes de otras provincias, procedentes de localidades como Sigüenza, Aranda de Duero y Calatayud.

El año pasado se compraron 144 vehículos, en los días de feria y posteriores.

“Es una forma de arrancar el año que asegurar viabilidad de los concesionarios. Damos empleo a 200 trabajadores”, ha recalcado.

Madurga ha señalado que el 2025 ha sido año positivo en Soria en el mercado de ocasión y de vehículos seminuevos.

En venta de vehículos se está en niveles prepandemia en 2025, gracias a la compra de particulares.

En este sentido Mateo ha subrayado que hay nuevas marcas en el mercado, que tiran de los consumidores, en especial las que llegan desde China

El canal de reenting sigue creciendo, tanto en empresas como particulares.

Mateo ha subrayado que las ayudas MOVES son determinantes para venta y están pendientes de la nueva convocatoria.

“El enchufe es muy dependiente de la ayuda estatal”, ha recalcado.

Este año se realizará inauguración oficial, con alcalde de Golmayo Será el jueves, a las 10.00 horas.

En cuanto a la implantación de la nueva movilidad, el 17 por ciento han supuesto la compra de vehículos en España, frente al 5 por ciento del diésel en 2025.

Centro Comercial Camaretas acogerá, del 5 al 7 de febrero de 2026, la decimo cuarta edición de la Feria de Vehículos de Ocasión y Seminuevos de Soria.

Los visitantes se podrán beneficiar de ofertas exclusivas, financiar la compra del vehículo y contratar el seguro en la propia feria. De este modo, los compradores podrán incluso salir de la feria conduciendo su nuevo vehículo.

Otro año más, la Feria contará con la participación de Autoescuela Morón, que realizará demostraciones y permitirá al visitante afrontar situaciones de conducción límite en su simulador de vuelco.

La superficie expositiva ocupará las tres plantas interiores de Centro Comercial Camaretas, además de un espacio exclusivo en el parking de cada una de las plantas.

Los interesados podrán visitar la 14 Feria de Vehículos de Soria los días 5, 6 y 7 de febrero de 10:00 a 22:00 horas, con atención comercial disponible de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

La organización del evento corre a cargo de los concesionarios Autogonse, Grupo Madurga, Jemoya, Mateo Grupo, Untoria Ocasión y Centro Comercial Camaretas.