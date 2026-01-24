Sábado, 24 Enero 2026
La Bonoloto hace millonario a un soriano

La suerte ha sonreído a Soria capital en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado.

Ha habido un acertante de primera categoría (6 aciertos) y ha validado su apuesta en la Administración de Loterías nº 5 de Soria, situada en la calle Estudios nº 7 de la capital.

El importe del premio es de 7.278.727 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido
validados en Alicante y Sevilla.

 

