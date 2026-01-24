La Bonoloto hace millonario a un soriano
La suerte ha sonreído a Soria capital en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado.
La Semana Santa de la ciudad de Soria se promociona por primera vez en FITUR
Ha habido un acertante de primera categoría (6 aciertos) y ha validado su apuesta en la Administración de Loterías nº 5 de Soria, situada en la calle Estudios nº 7 de la capital.
El importe del premio es de 7.278.727 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido
validados en Alicante y Sevilla.