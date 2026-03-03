CSIF advierte a partidos que sin empleados públicos "suficientes" nadie se podrá quedar en Castilla y León

Martes, 03 Marzo 2026 13:45

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha lanzado desde Soria un mensaje directo a las formaciones políticas y a los candidatos que concurren a las elecciones autonómicas: “Sin empleados públicos suficientes no habrá posibilidad real de vivir ni de quedarse en Castilla y León”.

“Los partidos nos abruman con supuestas promesas de mejoras en los servicios públicos estos días de campaña, pero no concretan cómo lo van a hacer ni aparece en los programas electorales”, ha afirmado a los periodistas, “no son conscientes de la grave situación y del precipicio hacia el que caminan los servicios públicos de la Comunidad”.

“Estamos atónitos ante los ofrecimientos de calidad y estabilidad en el empleo público, pero ninguno concreta cómo van a terminar con la precariedad y temporalidad sistémica”, que alcanza una media del 27 por ciento en las plantillas, que se eleva por encima del 50 por ciento en el caso de algunas áreas, como pueden ser los centros residenciales y asistenciales de Servicios Sociales. Tampoco dicen cómo y cuándo van a acabar con las 6.300 vacantes de funcionarios que hay en Castilla y León,” por las que vamos a presentar una demanda judicial”, o cómo van a reforzar las insuficientes plantillas orgánicas de las gerencias provinciales de Salud, “que están menoscabando la calidad de los servicios públicos básicos y minando la confianza de los ciudadanos”.

“Los servicios públicos no funcionan por decreto; funcionan gracias a los profesionales. Y esos profesionales necesitan estabilidad, reconocimiento y condiciones dignas competitivas con las comunidades del entorno”, ha subrayado Castro.

Una carrera profesional real y justa para todos los trabajadores y trabajadoras de la Junta; una política de conciliación de la vida familiar y laboral; medidas efectivas que protejan la salud laboral y defiendan de las agresiones; una simplificación burocrática para los empleados públicos; una sanidad rural de calidad y una Atención Primaria digna y dotada adecuadamente; unos servicios de prevención y extinción de incendios 100% públicos y operativos durante todo el año… Son algunas de las peticiones del responsable de CSIF Castilla y León, que afirma que “quién aspire a gobernar Castilla y León debe explicar cómo va a garantizar servicios públicos de calidad en toda la Comunidad con los profesionales suficientes, con estabilidad y con condiciones dignas. Lo demás son cantos de sirenas a los que ya nos tienen acostumbrados los responsables políticos, que luego no van acompañados con decisiones adecuadas”.

CSIF ha puesto en valor su trabajo continuo de propuestas y negociación, recordando que ha presentado planes concretos para la recuperación de efectivos, para la cobertura de puestos de difícil desempeño, así como propuestas de reforma de la Atención Primaria y de mejora de la sanidad rural.

El sindicato independiente ha insistido en que el nuevo Parlamento autonómico tiene margen real para actuar si existe voluntad política: negociar un nuevo convenio colectivo para el personal laboral -tras la denuncia del anterior ya caducado por parte de CSIF-; desarrollar leyes como la de agentes medioambientales o la de enfermería escolar; reforzar las plantillas de las gerencias provinciales de Salud; o impulsar una reforma profunda de la Ley de Función Pública.

Jubilación parcial

Por su parte el secretario nacional de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, presente en el encuentro de delegados, ha destacado la propuesta que se va a enviar al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para recuperar, a través de la aprobación extraordinaria y urgente por un Real Decreto Ley, las jubilaciones parciales para todos los empleados públicos.

“Dichas jubilaciones parciales, que se han venido disfrutando con normalidad desde hace años por el personal laboral están completamente paralizadas por culpa del acuerdo entre el Gobierno con CCOO y UGT para la aprobación del RDL 11/2024” denuncia Lama.

Con esta propuesta, CSIF pretende el “desbloqueo inmediato de dichas jubilaciones así como la ampliación de este derecho al personal estatutario y funcionario de todas las administraciones públicas”.

Servicios públicos contra despoblación

CSIF ha defendido que el refuerzo del empleo público es una estrategia clave contra la despoblación, especialmente en provincias como Soria, donde la calidad de la sanidad, la educación o los servicios sociales, o la eficiencia de la administración general resultan determinantes para fijar población y sostener el desarrollo económico.

Los 200 delegados de toda la Comunidad reunidos en Soria han reivindicado el papel de CSIF como sindicato profesional, independiente y mayoritario de la función pública, subrayando su crecimiento sostenido y su presencia activa en todas las provincias de Castilla y León.

“Somos un sindicato serio, trabajador y con propuestas. Los empleados públicos saben que CSIF no promete, trabaja y consigue”, ha concluido el presidente provincial de CSIF Soria, Enrique Guiu, apelando a los empleados públicos sorianos a apoyar a CSIF ante las elecciones sindicales a Sanidad y Administración General de la Junta que se celebran este 5 de marzo. Ha recordado que en los últimos cuatro años, el número de empleados públicos de Soria se ha reducido en unos 400, “cuando más necesitamos unos servicios públicos eficaces y reforzados para revertir la delicada situación de la provincia”.