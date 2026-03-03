La Asociación Proyecto Hombre, Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2025

Martes, 03 Marzo 2026 15:17

La Asociación Proyecto Hombre Castilla y León ha sido reconocida con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales, en su edición correspondiente a 2025.

El jurado ha acordado, por unanimidad, concederle este galardón “por su perseverante trabajo en el campo de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de trastornos adictivos”.

El jurado ha tenido en cuenta “no solo la dilatada trayectoria de la Asociación Proyecto Hombre en la comunidad autónoma, a través de sus diversos centros y programas de prevención y terapia en funcionamiento desde los años noventa, sino también su labor de sensibilización social, su enfoque multifactorial centrado en el entorno y en las familias de los afectados, y su capacidad de adaptación a una problemática cada vez más compleja y cambiante. Las adicciones de hoy van mucho más allá del consumo de sustancias químicas, constituyendo los trastornos adictivos comportamentales (juego, compras, pantallas, etc) un verdadero reto para nuestra sociedad”.

Asimismo, el jurado ha señalado que “la Asociación Proyecto Hombre está integrada en Castilla y León por cinco entidades sin ánimo de lucro, que recibirán el Premio de forma compartida: la Fundación Alcándara (Salamanca), la Fundación Aldaba (Valladolid), la Fundación Candeal (Burgos), la Fundación CALS (León) y la Fundación Proyecto Joven (León). Todas ellas realizan un esfuerzo altruista en favor de la dignidad, la calidad de vida y la integración de las personas con adicciones”.

El jurado, formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito de las áreas y disciplinas objeto de este premio, ha estado integrado en esta edición por María Eugenia García, presidenta de Unicef Castilla y León; Margarita Morais, presidenta de la Fundación Eutherpe y de la Joven Orquesta Leonesa (JOL), que obtuvo este mismo galardón en la edición de 2023; Félix Martínez, catedrático de la Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Valladolid; Montserrat Serrador, delegada de ABC en Castilla y León; José Manuel Ruiz, catedrático emérito de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valladolid, galardonado con el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades 2016, y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

El Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales tiene por objeto reconocer la labor de aquellas personas o entidades que por su actividad y trayectoria profesional hayan contribuido a la consolidación y desarrollo de los principios que constituyen la esencia de los valores humanos y sociales en Castilla y León o al impulso de la actividad económica generadora de riqueza y empleo en la Comunidad.

Los galardonados hasta el momento desde la creación de esta modalidad de los Premios Castilla y León en 2001, son: Monseñor Nicolás Castellanos, en 2001; CERMI Castilla y León, en 2002; Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, en 2003; Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla y León, en 2004; Catalina Montes Mozo, en 2005; Purificación Santamarta Bravo, en 2006; Rafael del Río Sendino, en 2007; Presentación López Vivar, en 2008; Grupo de Rescate y Salvamento de Castilla y León, en 2009; José María Martín Patino, en 2010; Asociación Española Contra el Cáncer en Castilla y León, en 2011; Cáritas Regional de Castilla y León, Cruz Roja Española en Castilla y León, Federación de Bancos de Alimentos de Castilla y León, en 2012; Francisco Laína y Fernando Macarro, en 2013; Antonio Romo Pedraz, en 2014; Grupo Siro en 2015; Aspaym Castilla y León, en 2016; la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, en 2017, la Asociación Castellano y Leonesa de Ayuda a la Drogadicción, ACLAD, en 2018; La Agrupación Musical de Guardo y la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa, en 2020; la Fundación Eusebio Sacristán, en 2021; Camino Francés Federación en 2022; Margarita Morais Valles y la Fundación Eutherpe en 2023 y María Caamaño Múñez en 2024.

Los Premios “Castilla y León”, convocados anualmente desde 1984, tienen la finalidad de reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad castellana y leonesa, o, que, realizada por castellanos y leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, suponga una aportación destacada al saber universal. Estos Premios cuentan con otras seis modalidades además del Premio de los Valores Humanos y Sociales: De Investigación Científica y Técnica e Innovación, de las Letras, de las Artes, del Deporte, de las Ciencias Sociales y Humanidades, y de Tauromaquia.