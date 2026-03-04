La Junta convoca ayudas para consolidar trabajo autónomo en 2026

Miércoles, 04 Marzo 2026 12:27

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) ha publicado hoy la orden de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo por la que se convocan las subvenciones anuales destinadas a la consolidación del trabajo autónomo en la Comunidad para el ejercicio 2026.

Esta línea de ayudas, conocida como 'Tarifa 0' tiene por objeto facilitar el mantenimiento de la actividad por cuenta propia mediante la financiación de las cuotas de cotización a la Seguridad Social durante los primeros 18 meses de actividad.

La convocatoria va dirigida a los trabajadores que se hayan dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) durante el año 2024, estableciéndose tres tipos de beneficios: autónomos que se hayan acogido a la cuota reducida por inicio de actividad; mujeres trabajadoras que se reincorporen a la actividad por cuenta propia tras haber causado baja por maternidad; y los colectivos especiales, incluyendo menores de 35 años, personas con una discapacidad y personas en riesgo o situación de exclusión social sin derecho a incentivos estatales.

Como en el pasado ejercicio, la subvención cubre el coste de las cuotas de la Seguridad Social (ya sean reducidas o íntegras, según el colectivo) correspondientes a los primeros 18 meses desde la fecha de alta, hasta un máximo de 3.000 euros por solicitud.

La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 3.000.000 de euros, que podrá incrementarse hasta los 5.000.000 de euros en función de las necesidades y la disponibilidad presupuestaria. La concesión se realizará por orden de entrada de las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos.

Las solicitudes, que deben tramitarse de forma electrónica a través de la sede de la Administración de la Comunidad de Castilla y León ( www.tramitacastillayleon.jcyl.es ) podrán presentarse desde mañana y hasta el 3 de septiembre de 2026.