Uno de cada dos nuevos trabajadores autónomos en 2025 fue una mujer

Miércoles, 04 Marzo 2026 13:30

Uno de cada dos nuevos autónomos en 2025 es una ujer. El RETA ha sumado el año pasado 19.801 trabajadoras autónomas. En la última década, el crecimiento de trabajadoras autónomas en España es eminentemente femenino.

Como cada año, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, elabora un informe con motivo del Día Internacional de la Mujer. El protagonismo femenino en el trabajo autónomo se consolida en 2025.

De los 37.619 nuevos cotizantes que sumó el RETA en el último año, el 52,6 por ciento (+19.801 autónomas) fueron mujeres, frente a 17.818 hombres, que representaron el 47,4 por ciento del crecimiento.

Este empuje se produce a pesar de que los varones siguen representando el 62,9 por ciento del total del colectivo.

En la última década es aún más claro: el crecimiento del emprendimiento en España tiene nombre de mujer.

Las autónomas han crecido en un 13,9 por ciento, un ritmo que triplica el de los varones, que se sitúa en el 4,8 por ciento desde diciembre de 2015.

De las 253.398 nuevas afiliaciones al RETA en estos diez años (2015-2025) 154.956 han sido mujeres.

“Las mujeres emprendedoras no solo son un ejemplo de resiliencia, sino el pilar clave para el crecimiento del trabajo autónomo en 2025”, ha subrayado Candelaria Carrera, vicepresidenta y responsable del área de Mujer de ATA.

“El autoempleo se consolida como una oportunidad real y efectiva para la mujer en España, canalizando un talento femenino que la economía necesita sirviendo, además, para mitigar las dificultades de acceso al empleo convencional. Sin embargo, no podemos ser complacientes: la tasa de actividad femenina sigue diez puntos por debajo de la masculina y su tasa de paro sigue siendo superior, lo que nos obliga a exigir políticas públicas coordinadas que apoyen sin fisuras el emprendimiento femenino”, ha advertido Carrera.

Por comunidades

A pesar de que 2025 cierra con un aumento de 37.619 personas afiliadas al RETA en el conjunto nacional, la evolución por comunidades autónomas ha mostrado contrastes significativos.

El crecimiento femenino ha sido el motor en gran parte del territorio, destacando especialmente dos comunidades: la Comunidad Valenciana (+5.147 autónomas, un +3,68%) y Andalucía (+4.706, un +2,18%).

Ambas regiones suman prácticamente la mitad de todo el incremento de mujeres trabajadoras por cuenta propia en España en el último año.

Además, sumaron emprendedoras las comunidades de Baleares (+2,55%), Canarias (+2,12%), Extremadura (+2,00%), Madrid (+1,78%), Castilla-La Mancha (+1,76%), Murcia y Cataluña (ambas +1,52%).

En un escalón inferior, pero logrando cerrar el año en positivo, se situaron Cantabria (+0,82%), Asturias (+0,68%), Navarra (+0,25%) y Galicia, que logró sumar 17 nuevas mujeres autónomas, lo que supuso un escaso +0,02%.

Frente a estas cifras, si se desglosan los datos por regiones, se comprueba que hubo cuatro comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que no lograron sumar mujeres autónomas en el conjunto de 2025.

La mayor pérdida porcentual de emprendedoras se registró en La Rioja, con una caída del -1,45% de sus mujeres autónomas, lo que supuso un descenso de 128 mujeres cotizando al RETA.

Le siguen Aragón (-0,39%), Castilla y León (-0,24%) y País Vasco, con 96 autónomas menos, lo que representa un descenso del -0,15%.

Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también cerraron el año con saldos negativos, con descensos del -3% y -0,16% respectivamente.

Las autónomas, protagonistas del crecimiento

Centrándose en la evolución del colectivo en la última década, el RETA ha sumado un total de 253.398 cotizantes desde diciembre de 2015, de los que 154.956 eran autónomas, frente a 98.442 varones.

El crecimiento de las mujeres autónomas en la última década fue del 13,9%, frente al 4,8% que han registrado los varones. Es decir, el ritmo de crecimiento femenino triplica el de los varones.

Frente a este crecimiento registrado a nivel nacional, no todas las comunidades autónomas siguen esta línea positiva.

Cabe destacar que la evolución de las mujeres autónomas a lo largo de estos últimos diez años ha sido diferente en las distintas comunidades autónomas.

A pesar del importante crecimiento de mujeres, seis comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta no lograron sumar nuevas emprendedoras y cerraron la década con un descenso de autónomas: Ceuta (-10,5%), Galicia (-7,7%), Asturias (-7,4%), Aragón (-4,1%), Castilla y León (-3,6%), La Rioja (-3,4%) y País Vasco (-0,7%).

Por el contrario, los mayores crecimientos en cuanto a número de mujeres autónomas fueron Canarias (+36,0%), Andalucía e Islas Baleares (ambas con un +28,1%) y la Comunidad de Madrid (+27,5%) en la última década.

Cabe destacar el comportamiento de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra, comunidades donde a pesar del crecimiento de autónomas, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos registró un descenso de sus cotizantes varones.

En Aragón, Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Galicia y Asturias descendió tanto el número de autónomos varones como el de mujeres.

Únicamente en Galicia el descenso de las emprendedoras (-7,7%) fue superior al registrado por los varones (-4,8%).

En el resto de estas comunidades, la pérdida porcentual de varones fue mayor que la de mujeres, destacando el caso de Castilla y León, donde el descenso de los hombres (-12,5%) fue muy superior al de las mujeres (-3,6%).

En el caso de Asturias, la caída fue del -8,9% para los autónomos y del -7,4% para las mujeres.