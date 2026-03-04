UPTA estalla contra Hacienda: la asfixia fiscal expulsan a autónomos de IRPF

Miércoles, 04 Marzo 2026 13:16

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha denunciado que la brecha entre el IRPF y el Impuesto de Sociedades está expulsando a miles de pequeños negocios del régimen tributario de las personas físicas y exige un reequilibrio fiscal inmediato al Ministerio de Hacienda.

Desde UPTA han advertido en un comunicado que esta legislación no solo perjudica a los pequeños negocios, sino que favorece indirectamente la economía sumergida y consolida ventajas estructurales para medianas y grandes empresas.

La falta de equilibrio fiscal termina erosionando la competitividad del pequeño trabajador autónomo frente a empresas con mayor capacidad de planificación tributaria.

Desde la organización también han denunciado la “apatía” y la “falta de comprensión del Ministerio de Hacienda ante los problemas reales que afrontan miles de pequeños negocios, especialmente en un contexto de aumento de costes y estrechamiento de márgenes.

En promedio, las sociedades en España pagan alrededor del 20%-22 por ciento de sus beneficios en el Impuesto sobre Sociedades, bastante por debajo del tipo nominal del 25 por ciento, gracias a deducciones, bonificaciones y planificación fiscal, que puede situarse en torno al 7 por ciento - 15 por ciento en grandes grupos empresariales.

El perfil del autónomo medio en España declara rendimientos de actividades económicas en el IRPF que en el mejor de los casos no superan los 60.000 euros.

No se trata de una percepción ideológica, sino de una comparación objetiva.

Tramos IRPF

0 – 12.450 euros → 19%

12.450 – 20.200 euros → 24%

20.200 – 35.200 euros → 30%

35.200 – 60.000 euros → 37%

Las sociedades pueden deducir con mayor amplitud gastos de estructura, vehículos, suministros, retribuciones, amortizaciones, etc., ya que una correcta planificación fiscal puede aumentar el beneficio neto de la empresa.

La posibilidad de diferir dividendos, retribuir vía salario, aplicar reservas de capitalización o nivelación, son estrategias que se traducen en que el socio puede modular cuándo y cómo tributa por los dividendos.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha reiterado que “la presión fiscal que soportan los autónomos es insostenible frente a las grandes empresas. Muchos se ven obligados a convertirse en sociedades solo para sobrevivir. Si no se adoptan reformas reales, desde UPTA no dudaremos en tomar medidas drásticas para forzar un cambio. Exigimos un IRPF justo para los autónomos y que las grandes compañías contribuyan de manera proporcional. Es hora de corregir esta desigualdad fiscal que castiga al pequeño negocio y favorece a los grandes.”