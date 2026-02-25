El Gobierno desclasifica documentación sobre intento de golpe de Estado del 23-F

Miércoles, 25 Febrero 2026 09:50

El Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de documentación relativa al intento de golpe de Estado que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981.

La decisión se ha tramitado de conformidad a lo establecido en la Ley sobre Secretos Oficiales y, tal y como ha detallado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, "permitirá que se desclasifique toda la información que se ha encontrado hasta el momento", cuando se cumplen 45 años de la fecha.

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que se trata de "153 unidades documentales" que durante décadas han permanecido clasificadas como secretas y que a partir de ahora podrán "ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales".

Los documentos estarán a disposición pública, a partir del 25 de febrero, en la página web oficial de La Moncloa.

Saiz también ha destacado que con esta medida se acaba con "una situación atípica en las democracias modernas sobre la desclasificación de información de Estado" y que espera ahora "que el proyecto de la Ley de Información Clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma".