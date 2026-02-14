La Seguridad Social comienza 2026 con 200.000 afiliados extranjeros más que hace un año

Sábado, 14 Febrero 2026 08:42

La Seguridad Social ha registrado en enero 3.038.158 afiliados extranjeros en la serie original, tras sumar 195.129 afiliados en el último año y alrededor de 800.000, respecto a enero de 2022, con la reforma laboral ya vigente.

En términos intermensuales, la Seguridad Social ha registrado 47.319 ocupados menos, en línea con la tendencia de los meses de enero.

En el conjunto del sistema, los trabajadores foráneos representan ya el 14,1 por ciento del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que hace un año.

Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, en el último mes, el número de personas ocupadas procedentes de otros países aumentó en 23.309, hasta situarse en 3.158.890 afiliados.

Del total de afiliados extranjeros, 3.038.158, cerca de 1,7 millones son hombres, mientras que el número de mujeres se sitúa en casi 1,3 millones.

La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países representa el 42,6 por ciento del total de trabajadores foráneos.

Alrededor del 30 por ciento de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea

Entre las distintas nacionalidades, los trabajadores procedentes de Venezuela son el colectivo que más crece en el último año, 34.651 afiliados más que el año anterior (+19,7%).

Les siguen las personas procedentes de Colombia, con 28.890 afiliados más (+13,3%) y Marruecos, con un aumento de 26.396 trabajadores (+7,7%).

Por otra parte, Marruecos es el país del que procede el mayor colectivo de afiliados a la Seguridad Social, con 369.584 cotizantes, seguido de Rumanía (331.107), Colombia (245.960), Venezuela (210.984), Italia (201.477), China (126.907), Perú (99.459) y Ucrania (77.770).

Régimen General de la Seguridad Social

La aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social. En Hostelería representan el 28,9% de los afiliados; en Agricultura, el 26,4%; en Construcción suponen el 23,5%; en Transporte, el 17,6%; y en Actividades Administrativas, el 17,4%.

Junto a estos sectores, continúa aumentando la presencia de trabajadores extranjeros en sectores de mayor cualificación como Telecomunicaciones y Programación Informática (13,7%); Actividades Científicas y Técnicas (10,4%) y Actividades Financieras (5,6%).

Emprendimiento en sectores de alta cualificación

El crecimiento de la afiliación extranjera es especialmente significativo en el trabajo por cuenta propia, que en enero se sitúa en 496.330 trabajadores, un 6,2% más que en 2025.

Hay que señalar la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde son el 30,8% del total de afiliados. Hostelería (25%), Actividades Inmobiliarias (19%), Actividades Administrativas y Construcción (ambas con 17,6%), son las actividades que reflejan mayor presencia de trabajadores por cuenta propia