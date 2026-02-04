Migraciones emplaza a dentro de dos meses para iniciar regularización de migrantes

Miércoles, 04 Febrero 2026 19:48

La regularización extraordinaria de personas migrantes no entrará en marcha hasta dentro de dos meses, según ha advertido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La Secretaría de Estado de Migraciones ha recordado que de momento no está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria de personas migrantes y, en este sentido, ha realizado un llamamiento a la calma.

En este sentido, ha subrayado que, de momento y hasta el próximo viernes día 6 de febrero, el texto inicial está a audiencia pública, lo que significa que se abre a la participación ciudadana para su consulta y presentación de aportaciones.

Una vez concluido este período, se procederá a la inclusión de las aportaciones que se estimen y se remitirá a diversas instituciones para la remisión de informes.

En este apartado, resultará fundamental el informe del Consejo de Estado, que otorgará las máximas garantías jurídicas a este Real Decreto, cuya redacción definitiva pasará de nuevo por Consejo de Ministros y, finalmente, será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes, que se prevé sea en torno a principios del mes de abril.

En todo caso, la Secretaría de Estado de Migraciones ha pedido a la ciudadanía que pueda resultar afectada por este proceso –medio millón de personas- que consulte las fuentes oficiales del Gobierno de España y canales de información acreditados, como puede ser la página web y redes sociales de este Ministerio, para conocer de primera mano los plazos, así como el contenido final de un texto que, como se ha venido repitiendo en estos últimos días, aún no es el definitivo.