SSPA insiste en Europa para que se reconozcan desventajas estructurales de zonas despobladas

Viernes, 30 Enero 2026 13:19

La Red SSPA integrada por FOES, CEOE Cuenca y CEOE Teruel, ha insistido en el marco de la celebración del Comité Europeo de las Regiones en la necesidad de que se constituya un marco que reconozca las desventajas estructurales de las zonas con baja densidad de población.

En su intervención, el coordinador de la Red de Áreas Escasamente Poblada de Europa, Mario Vega, también ha incidido en que los propios reglamentos europeos deben incorporar, antes de su aplicación nacional, referencias claras a este tipo de territorios, que se encuentran con poco margen en la mesa negociadora.

El coordinador de la Red SSPA (Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa) ha participado este lunes en Bruselas en una consulta de alto nivel organizada por el Comité Europeo de las Regiones (CdR) sobre la propuesta de Reglamento del Fondo de los Planes de Asociación Nacionales y Regionales (NRPP), incluida en el borrador del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 propuesto por la Comisión Europea.

La reunión, celebrada en la sede del Comité de las Regiones y presidida por los ponentes del dictamen ha reunido a un amplio panel de responsables políticos europeos, representantes regionales y actores clave para debatir las enmiendas a la futura arquitectura presupuestaria de la Unión Europea, con especial atención a la Política de Cohesión y al nuevo instrumento NRPP.

Durante el debate, el coordinador de la Red SSPA ha centrado su intervención en las implicaciones concretas que la propuesta tendría para los territorios escasamente poblados, enfatizando la necesidad de que el nuevo marco europeo reconozca explícitamente las desventajas estructurales de las zonas con muy baja densidad de población, de conformidad con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

En el intercambio de opiniones, dentro de este Comité, los ponentes del dictamen destacaron la importancia de respetar la arquitectura constitucional de los Estados miembros y el papel de regiones y ciudades en la implementación del futuro MFP, alertando del riesgo de una excesiva recentralización bajo el argumento de la simplificación.

En este contexto, el coordinador de la Red SSPA ha defendido que, al margen de los distintos órdenes constitucionales de los Estados miembros, los propios reglamentos europeos deben incorporar, desde su fase inicial y con carácter previo a la aplicación nacional, referencias claras a este tipo territorios, los cuales se encuentran con poco margen de maniobra en la mesa negociadora.

Este reconocimiento a escala europea, una de las propuestas de SSPA, resulta clave para garantizar un trato prioritario en el acceso a los fondos y para evitar que las necesidades de estos territorios se diluyan en sistemas complejos de gobernanza multinivel.

Participación regional

Asimismo, Vega ha puesto en valor las propuestas dirigidas a reforzar la participación de las autoridades regionales y locales y ha advertido de que la gobernanza de los fondos por sí sola no es suficiente si no se acompaña de mecanismos normativos que aseguren una diferenciación territorial real. También ha insistido en que la simplificación y la flexibilidad deben aplicarse de manera proporcional, teniendo en cuenta la limitada capacidad administrativa de muchos municipios rurales y de baja densidad.

Desde la Red SSPA recuerdan que la despoblación y el declive demográfico ya afectan a numerosas regiones de la UE y que, si no se interviene de forma inmediata en el próximo periodo presupuestario, esta realidad podría extenderse a más de la mitad de los Estados miembros en 2034.