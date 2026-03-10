El Injuve y la Inspección de Trabajo lanzan buzón de las personas becarias

en el marco del Convenio entre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) y el Instituto de la Juventud (Injuve) para proteger a la juventud en el ámbito laboral y de acceso al empleo, ambas entidades han lanzado una campaña conjunta destinada a personas jóvenes becarias y ex becarias.

El objetivo es recoger experiencias sobre prácticas profesionales que puedan haberse utilizado de manera fraudulenta, sustituyendo trabajo estructural que debería ser remunerado.

La información recopilada ayudará a identificar posibles casos de relaciones laborales encubiertas y a promover el cumplimiento de la normativa laboral.

Por medio de este Buzón de las personas becarias, el Injuve será el encargado de recibir y organizar las experiencias de los jóvenes y poner esta información a disposición del OEITSS, que podrá realizar actuaciones específicas para comprobar el cumplimiento de la normativa social, especialmente en relación con las falsas prácticas no laborales.

Desde ambos organismos se anima a los jóvenes que hayan realizado prácticas recientemente a participar.

Si alguna vez sentiste que te pedían hacer trabajo que debería ser un empleo, este es el espacio para contarlo de manera segura. Tu experiencia puede ayudar a que otros jóvenes no pasen por lo mismo.

Con esta iniciativa, el Injuve y la OEITSS refuerzan su compromiso con la lucha contra la precariedad laboral, la protección de los derechos de los jóvenes y la mejora de las oportunidades de formación en España.

Accede aquí al buzón de las personas becarias.