Las alumnas obtienen mejores resultados académicos en todas las etapas educativas

Martes, 10 Marzo 2026 08:22

Las alumnas continúan obteniendo mejores resultados académicos en las diferentes etapas educativas, según refleja la octava edición del informe ‘Igualdad en Cifras 2026’, publciado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El documento señala que pese a los avances significativos alcanzados, persisten las brechas de género en la elección de los estudios y en la inserción laboral.

Sobre los resultados académicos, las tasas de obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria se sitúan en el 86,3 por ciento para las mujeres frente al 78,1 por ciento para los hombres.

En Bachillerato, la diferencia es igualmente significativa (62,2% mujeres frente a 48% hombres), así como en el título de Técnico Superior (39,3% mujeres frente a 34,6% hombres) y en la educación de personas adultas (7,5% mujeres frente a 5,8% hombres).

No obstante, en la elección de itinerarios formativos persisten marcadas diferencias por sexo.

En los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional, las mujeres se concentran mayoritariamente en familias profesionales como Imagen Personal (92,6%), Sanidad (76,9%) y Servicios Socioculturales y a la Comunidad (86,3%). Por el contrario, los hombres predominan en Informática y Comunicaciones (84,3%) y Electricidad y Electrónica (93,2%).

Las mujeres en la docencia

El sector educativo continúa siendo un campo profesional altamente feminizado, especialmente en las enseñanzas de régimen general no universitarias.

Los porcentajes de profesorado femenino son especialmente elevados en los centros de Educación Infantil (97,8%) y Educación Primaria (82,2%), así como en los centros específicos de Educación Especial (82,1%).

Además, la presencia de mujeres es mayoritaria entre el profesorado menor de 30 años, donde alcanza el 75,9%, manteniéndose la tendencia al alza observada en los últimos años.

En cuanto a los cargos directivos en centros públicos no universitarios, se consolida una tendencia de crecimiento sostenido en la última década: actualmente, el 68% de las direcciones están ocupadas por mujeres, acercándose progresivamente a su peso en el conjunto del profesorado.

Continuidad formativa e inserción laboral tras la FP

El informe analiza también la continuidad formativa y la inserción laboral tras la Formación Profesional. Los datos muestran diferencias entre mujeres y hombres tanto en la proporción que continúa estudiando tras finalizar los estudios como en la inserción laboral medida a través del alta en la Seguridad Social.

En Grado Medio, el porcentaje de mujeres que continúa estudiando un año después de titularse es inferior al de los hombres (43,2% frente a 56,3%). En cambio, en Grado Superior, el porcentaje es mayor en mujeres (32,5% frente a 26,5%).

En el caso del Grado Medio, esta situación puede estar relacionada con el elevado número de mujeres graduadas en la familia profesional de Sanidad (43%), donde únicamente el 28% continúa estudiando, frente al 43,2% del conjunto de familias profesionales.

Formación y empleo: una brecha persistente

En el ámbito del empleo, la brecha de género persiste pese a que las mujeres presentan mayores niveles formativos.

Conforme aumenta el nivel educativo, se incrementa la presencia femenina.

En 2025, el 58,7% de las mujeres de entre 25 y 34 años cuenta con estudios superiores, superando en 12,1 puntos el porcentaje de hombres en esa misma franja de edad. Sin embargo, la tasa de empleo de las mujeres sigue siendo inferior.

La tasa de empleo femenina se sitúa en el 73,6%, 5,7 puntos por debajo de la de los hombres.

En la franja de 25 a 34 años, mientras que entre quienes cuentan con estudios superiores la tasa de empleo femenina alcanza el 82,4%, solo 3,1 puntos por debajo de la masculina, entre las mujeres con estudios inferiores a la primera etapa de Educación Secundaria la tasa de empleo es 28,1 puntos inferior a la de los hombres.

Evaluaciones internacionales

El informe incorpora, además, resultados de dos evaluaciones internacionales que aportan una perspectiva comparada.

En ICILS 2023 (Estudio Internacional sobre Competencia Digital de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo), las alumnas de 2º de Educación Secundaria Obligatoria obtienen un rendimiento superior al de los alumnos, con una diferencia de 19 puntos, situándose por encima del promedio de la Unión Europea.

Por su parte, PIAAC 2023 (Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta de la OCDE) pone de relieve desajustes entre cualificación y empleo, evidenciando una mayor sobrecualificación entre las mujeres (24,9 % frente a 19,9% en hombres).