Renfe estrena web para conocer en tiempo real ubicación exacta de los trenes

Domingo, 08 Marzo 2026 14:12

Renfe da un paso más en su política de transparencia y estrena una web que permite a los usuarios de los trenes de alta velocidad, Larga y Media Distancia conocer el estado de la red en cada momento, así como la ubicación de los trenes en tiempo real o la hora de paso por cada estación, entre otras informaciones de utilidad para los viajeros.

La nueva web, Renfe - Visor Tiempo Real - Largo Recorrido , permite consultar el estado del mapa completo, con todos los trenes en movimiento en ese instante, seleccionar cada convoy que se desee o elegir una estación para obtener información de la misma.

Con esta iniciativa, que también está disponible desde el mes de noviembre para la red de Cercanías y Rodalies , se pone a disposición de las personas viajeras la información en tiempo real de su tren, con la posibilidad de ver el recorrido, consultar horario y ver de forma sencilla la actualización de su posición.

Tras comenzar a publicar las estadísticas de puntualidad de sus trenes y los datos de incidencias, Renfe da así otro paso por la transparencia de su operativa de alta velocidad, Larga y Media Distancia.

La publicación de este visor supone un avance significativo, según Renfe, ya que proporciona transparencia y certidumbre sobre la ubicación real de los trenes y su puntualidad.

Además, Renfe facilitará el acceso a esta nueva herramienta poniendo, en algunos de sus trenes, un Código QR para que los usuarios puedan entrar directamente en esta página web y ver en tiempo real el estado de los mismos.