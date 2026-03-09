OCU insta al Gobierno rebajar el IVA de los carburantes y la energía

Lunes, 09 Marzo 2026 16:57

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha instado al Gobierno rebajar el IVA de los carburantes y la energía, tras el encarecimiento subito registrado por la guerra de Irán.

En este sentido ha advertido de que los precios de los carburantes están subiendo con una velocidad inusitada.

En solo una semana, la gasolina se ha encarecido 12,5 céntimos por litro y el diésel 24,1 céntimos, incrementos del 8,4% y del 16,6% respectivamente.

Se trata, a su juicio, de significativo encarecimiento que precisaría una rebaja urgente del IVA sobre los carburantes o del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que juntos representan el 50 por ciento del precio final.

Además, OCU ha estimado una fuerte subida de alrededor del 30 por ciento en la factura eléctrica; y en una medida similar en el gas, aunque tardará más tiempo en trasladarse a la factura.

Subidas que también justificarían una rebaja del IVA o del impuesto de la electricidad.

La crisis actual no puede convertirse en una fuente adicional de recaudación fiscal a costa de los consumidores.

El reciente análisis de OCU sobre el precio de los carburantes revela que las gasolineras low cost y las de supermercados han sido las que más han subido el precio de sus carburantes, con incrementos superiores a la media, especialmente en el caso de cadenas como Easygas, Gasexpress, Ballenoil, Gmoil o Petroprix.

Aun así, sus surtidores siguen estando entre las opciones más baratas para los consumidores, tal y como se puede comprobar en el buscador de gasolineras de OCU.

Las grandes cadenas, por su parte, han aplicado subidas algo más moderadas, posiblemente por disponer de márgenes previos más amplios, aunque en ningún caso los incrementos pueden considerarse suaves.

Llama la atención la subida del diésel, impulsada por el hecho de que nuestro país no refina el suficiente y tiene que importarlo.

No obstante, este incremento del precio no debería haberse trasladado tan rápido en los surtidores españoles. OCU insiste en que las estaciones de servicio están vendiendo combustible refinado con petróleo adquirido a precios muy inferiores a los actuales.

La organización ha considerado injustificable esta reacción y solicita reforzar la vigilancia sobre el mercado y garantizar que no se producen incrementos injustificados en los márgenes comerciales de las distribuidoras.

Al mismo tiempo OCU ha alertado de que esta tendencia alcista puede continuar, especialmente si se mantiene la volatilidad internacional.

Hoy por hoy existe un riesgo claro de que la subida de los carburantes desencadene a su vez tensiones sobre el precio de la electricidad, el transporte, la agricultura, la ganadería y, por extensión, al precio final de alimentos y los servicios básicos. La organización considera que las administraciones deben actuar con urgencia para evitar que esta situación derive en una espiral inflacionista que merme aún más el poder adquisitivo de los consumidores.

Por último, recomienda a los consumidores empezar a buscar las gasolineras más baratas cercanas a su domicilio y revisar sus facturas de la luz y el gas antes de fin de mes, por si tienen la posibilidad de cambiarlas por una oferta más interesante; para el caso del gas OCU recuerda que la tarifa regulada TUR sigue siendo la mejor alternativa para ahorrar en la factura.