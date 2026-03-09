Puente. "Construir una autovía o un tren no es la solución"

Lunes, 09 Marzo 2026 16:33

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, ha participado este lunes en Soria en la campaña electoral del candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez. No ha podido hablar de infraestructuras sorianas, aunque ha incidido en que cuando no se genera oportunidades en territorios como Soria, facilitan más la huida a otros entornos desarrollados como Madrid.

Puente ha alegado, en el desayuno informativo organizado por el PSOE soriano, posibles problemas con la junta electoral si se refería en sus declaraciones a proyectos sobre infraestructuras en marcha en la provincia de Soria, por lo que no ha concretado nada sobre las esperadas autovías del Duero y de Navarra o sobre cuando se reabrirá el servicio del tren a la provincia.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral establece el papel y las normas que deben desempeñar el Estado, los partidos políticos y sus candidatos, y los ciudadanos antes, durante y después de una jornada electoral.



No se pueden, en este sentido, realizar actos sobre los logros obtenidos que estén financiados por los poderes públicos ni las instituciones públicas pueden utilizar expresiones o imágenes iguales o similares a las utilizadas por los partidos políticos en campaña. También está prohibido inaugurar obras, servicios públicos o proyectos.

Por ello, Puente se ha limitado a expresar el compromiso del Gobierno de España con las infraestructuras pendientes en la provincia y reiterar que “serán una realidad lo antes posible".

Además ha dejado una reflexión sobre el papel de las infraestructuras en territorios despoblados como Soria.

Puente ha asegurado que las infraestructuras actúan como vasos comunicantes entre dos polos, uno de ellos con mucha fuerza tractora como Madrid y otro marcado por la inacción como Castilla y León, lo que deriva en el trasvase de recursos humanos y talento.

"Construir una autovía o un tren no es la solución, sobre todo si desde uno de los lados no se trabaja, solo sirven para expulsar", ha señalado.

Puente, en cambio, ha expresado este lunes que no ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantando las elecciones generales porque sigue con su idea de agotar la legislatura, convencido de que 2026 "es un año clave para rematar la faena".

Puente ha apelado a “razones de Estado” para mantener las elecciones generales en 2027, porque en su opinión es mejor para la gestión del país, más allá de que el papel del Gobierno ante la guerra esté situando a España en una posición de “liderazgo importante en el mundo”.

Sobre la derivada política del conflicto en Irán, Puente ha llamado a la reflexión para que los ciudadanos aparten de los gobiernos a quienes “se erigen en vasallos de esta estrategia”, a los que ha definido como “sucursales de una iniciativa absolutamente enloquecida”.

En Castilla y León, donde el domingo hay elecciones autonómicas, Puente ha señalado como “vasallos o sucursales de Trump” al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a quien ha descrito como “delegado de Abascal”.

El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez, ha ratificado este lnes su ofrecimiento al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para que gobierne la lista más votada en las elecciones del próximo 15 de marzo, todo ello porque confía en que su formación sea "primera fuerza política".

La repetición de este ofrecimiento llega el mismo día en el que se ha publicado una nueva encuesta sobre los resultados del 15 de marzo, una encuesta publicada por 'El País' y Cadena SER en la que el PP obtendría 31 escaños, el PSOE 26 y VOX 18.