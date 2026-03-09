Cristina Rosenvinge inaugura esta tarde mujerDoc

Lunes, 09 Marzo 2026 16:07

La cantante Cristina Rosenvinge abrirá esta tarde a las 20.30 horas la IX edición de mujerDOC - Festival Internacional de Cine Documental Feminista, organizado por el Ayuntamiento de Soria y la ONG Mujeres del Mundo.

Fotografía: Rakel Karó

Christina Rosenvinge presenta Los Versos Sáficos, un nuevo proyecto donde recoge las canciones compuestas para el proyecto teatral Safo, y suma dos temas inéditos: Pajarita y Contra la lírica.

Durante estos días alrededor de 250 jóvenes han participado de las proyecciones y debates con los cortos de CIMA10 del programa educativo de CIMA - Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales y Prime Video en centros educativos y Universidad.

Nacida en Madrid en 1964, Christina Rosenvinge forma parte del paisaje musical español desde hace muchos años y en todas sus capas, desde la radiofórmula hasta lo indie.

De padres daneses, destacó ya como adolescente en proyectos como Ella y Los Neumáticos, Álex & Christina o Christina y Los Subterráneos.

Pero su verdadero carácter comenzó a aflorar con sus primeros discos firmados con su nombre completo, en un principio en inglés.

Desde principios de este siglo, el cambio al castellano de sus letras en sus discos más maduros la convirtió en una de las mejores escritoras de música pop en este idioma, con un amplísimo abanico de tonos y temas, desde los mitos clásicos hasta el costumbrismo sentimental.

Rosenvinge se ha rodeado en todo este tiempo de músicos que han colaborado en su discurso, desde Nacho Vegas hasta Lee Ranaldo o Steve Shelley (Sonic Youth).