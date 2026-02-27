Viernes, 27 Febrero 2026
Primer torneo de la provincia de Numantian Bowl este sábado en el Casino

El salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia acogerá este sábado, 28 de febrero, el primer torneo provincial de Numantian Bowl, el juego de mesa competitivo ambientando en el mundo Warhammer que combina fútbol americano, fantasía, humor y en Soria "Torreznos".

El torneo, aprobado por el NAF, se desarrollará a cuatro rondas durante todo el día y comenzará a las 9,30 horas.

El precio para participar en el mismo es de 15 euros para los jugadores NAF y de 20 euros para los no NAF.

El torneo está organizado por el club juvenil Rayo de Luna del Casino.

 

