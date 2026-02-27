El Semillero de Proyectos y la Ventanilla Única ayudan a creación de 38 empresas en Soria en 2025

Viernes, 27 Febrero 2026 13:06

El proyecto Impulso Emprende, desarrollado por la Cámara de Comercio de Soria y el Ayuntamiento de Soria, ha cerrado el ejercicio 2025. según sus promotores, con un balance especialmente positivo, consolidando su papel como referente del ecosistema emprendedor.

Durante 2025, el conjunto de los servicios del Semillero de Proyectos y la Ventanilla Única Empresarial (VUE) ha contribuido a la creación de 38 nuevas empresas en Soria capital, confirmando la tendencia de crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial soriano.

El Semillero de Proyectos ha atendido en 2025 a 152 personas usuarias, que han trabajado en el desarrollo de 63 proyectos empresariales. De ellos, el 48% se ha transformado en empresa, dando lugar a 30 nuevas iniciativas empresariales.

Para acompañar estos procesos, se han realizado 680 sesiones tutorizadas, con una media de seis tutorías por proyecto, reforzando el asesoramiento individualizado como elemento diferencial del servicio.

El perfil de la persona emprendedora mantiene un equilibrio de género (50% mujeres y 50% hombres), con una edad media de 38 años. El 49% cuenta con estudios superiores, el 41% se encontraba en desempleo y el 57% trabajaba por cuenta ajena en el momento de iniciar su proyecto.

El sector servicios continúa siendo mayoritario, representando más del 92% de las ideas estudiadas, especialmente en actividades vinculadas al comercio, hostelería y servicios personales. Algunas de las empresas creadas en 2025 reflejan la diversidad y especialización del emprendimiento soriano, desde el comercio y la hostelería hasta los servicios técnicos, creativos y sanitarios.

Desde su puesta en marcha en 2014, el Semillero ha asesorado a 1.357 personas emprendedoras, ha contribuido a la creación de 255 empresas y a la generación de 361 puestos de trabajo.

Además, los datos de supervivencia empresarial reflejan la eficacia del acompañamiento: más del 54% de las empresas creadas en el Semillero superan el quinto año de vida, situándose 12 puntos por encima de la media nacional, según los datos comparativos con el INE.

La Ventanilla Única Empresarial ha atendido 76 consultas en 2025. El 94% de las empresas creadas pertenecen al sector servicios, destacando actividades profesionales especializadas, comercio minorista y TIC.

Por género, el 64% de las nuevas empresas han sido promovidas por mujeres. El 92% de las empresas constituidas han adoptado la forma de empresario/a individual.

Desde 2004, la VUE ha realizado 11.646 consultas y ha tramitado 1.531 altas empresariales, consolidándose como un servicio esencial para simplificar y agilizar los trámites de creación de empresas.

El Espacio de Trabajo Colaborativo ha registrado durante 2025 una intensa actividad, superando los 1.600 usuarios y usuarias en sus distintos servicios:

37 personas utilizaron los puestos de trabajo (fijos u ocasionales).

157 personas hicieron uso de la sala de reuniones.

461 personas participaron en actividades desarrolladas en el aula multiusos.

El perfil predominante es el de una persona que teletrabaja (89%), con una edad media de 43 años y un alto nivel formativo (97% con estudios superiores).

Además, el 57% de los usuarios procede de fuera de la provincia, incluyendo perfiles nacionales e internacionales, lo que posiciona al ETC como un espacio atractivo también para talento externo y nómadas digitales.

Promoción, formación y sensibilización: impulso al talento joven

Durante 2025 se han desarrollado múltiples actuaciones de sensibilización y formación, entre ellas:

IV Premios Impulso Emprende, con 4.000 € en premios.

IV Feria Impulso Emprende, celebrada en Almazán, con 13 empresas expositoras y una alta participación ciudadana, con más de 2.500 visitantes.

IX Edición del Concurso de Ideas Emprendedoras en FP, con la participación de siete equipos de seis centros educativos participantes.

Mercado de Cooperativas Escolares del programa “Emprender en Mi Escuela”, en la que participaron ocho centros escolares.

Los datos de 2025 confirman, a su juicio, que la coordinación institucional, el acompañamiento técnico especializado y las acciones de sensibilización continúan generando un entorno favorable para que las ideas empresariales se transformen en proyectos viables, sostenibles y con mayor probabilidad de éxito a medio y largo plazo.

Los resultados se han analizado en la Comisión de Seguimiento que se ha celebrado esta mañana entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio sobre el último ejercicio (2025) y también se han planteado las líneas de trabajo a seguir en este año.

Tanto el concejal de Industria y Empleo del Ayuntamiento de Soria, Goyo García, como el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, han resaltado la importancia de la colaboración público-privada que permite que este proyecto sea una referencia para todas las personas que tienen en mente una idea de negocio y que avalan los números que crecen año a año.

Los emprendedores van a recibir un servicio personal, profesional y especializado. Un acompañamiento real, riguroso y cercano, que no solo les ayudará a poner en marcha su empresa, sino que aumentará de forma significativa sus posibilidades de viabilidad y éxito a medio y largo plazo, han señalado.

Por último, la emprendedora y usuaria de los servicios de Impulso Emprende, Alba Hernández Soriano, ha comentado su proyecto fotográfico, Alma Perra y también ha detallado su experiencia en este proceso de crear su propia empresa.

Para estructurar y profesionalizar la idea, ha contado con el apoyo del Semillero de Proyectos de Soria, dentro del programa Impulso Emprende, donde ha recibido tutorización individual, asesoramiento en la elaboración del plan de empresa, estudio de mercado, plan de marketing, definición de precios, análisis de viabilidad económica, proyecciones financieras (balance, cuenta de resultados, umbral de rentabilidad) y orientación en trámites legales y fiscales para su alta como trabajadora autónoma, facilitando así su lanzamiento como proyecto de autoempleo sostenible.

Alba Hernández ha agradecido el acompañamiento profesional y personal del Semillero de Proyectos y ha recomendado este servicio a todas las personas que tienen una idea de negocio.