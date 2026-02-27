El CEIP La Arboleda de Soria, ganador del reto mensual del Concurso Escolar de la ONCE

La Agencia de la ONCE en Soria ha entregado hoy el premio al CEIP La Arboleda, ganador en Categoría A del reto mensual de enero del 42º Concurso Escolar ONCE.

Los estudiantes de 4º de la primaria A, junto a la profesora María Luisa de Miguel García, han sido reconocidos por el trabajo ‘Una pulsera para cada uno, una pulsera para todos’, una propuesta que pone el foco en la discapacidad auditiva y en la búsqueda de soluciones inclusivas para mejorar la participación de todas las personas en la vida cotidiana.

Como premio, el centro educativo ha recibido dos tablets para el aula, junto con licencias Canva Pro y Genially Pro, recursos destinados a reforzar el aprendizaje creativo y el desarrollo de proyectos accesibles dentro del entorno escolar.

El encuentro ha reunido al alumnado y al profesorado galardonados en una visita a la ONCE en la que, además de la entrega del premio, se ha celebrado una breve charla de sensibilización.

En ella, una maestra de la ONCE ha explicado cómo trabaja la Organización con el alumnado que requiere atención educativa específica, qué apoyos se ofrecen en el día a día y de qué manera se acompaña a los centros para favorecer una educación más accesible e inclusiva.

El reto mensual de enero, planteado a nivel nacional dentro del concurso, invitaba al alumnado a ponerse en la piel de personas con diferentes discapacidades y a idear respuestas a situaciones reales, promoviendo la empatía, la innovación y el compromiso con la inclusión desde edades tempranas. En esta convocatoria mensual han resultado premiados, además, centros de Alicante, Barcelona y Asturias, uno por categoría.



El Concurso Escolar ONCE celebra este curso su 42.ª edición como una de las grandes iniciativas de sensibilización educativa del país.

A través de propuestas adaptadas a distintas etapas y categorías, anima a niñas, niños y adolescentes a reflexionar sobre la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la construcción de una sociedad en la que todas las personas puedan participar en condiciones de equidad.