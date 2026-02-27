El Partido Castellano plantea reabrir la línea ferroviaria Valladolid-Ariza

Viernes, 27 Febrero 2026 14:31

El Partido Castellano Tierra Comunera incluye en su programa electoral, entre sus propuestas específicas para la provincia de Soria, reabrir la línea ferroviaria Valladolid-Ariza.

El programa se articula sobre la transformación de la ruralidad y la soberanía regional.

Para el PCAS-TC, las elecciones del 15 de marzo son "esenciales para impulsar el cambio político, social y económico que necesita nuestra tierra".

El éxito dependerá de su capacidad para convencer al electorado de que el castellanismo reivindicativo es la única herramienta útil para frenar la irrelevancia política de Castilla y León en el conjunto de España.

El programa se artícula en tres conceptos fundamentales.

Por un lado, la repoblación Real, para sustituir las políticas actuales por medidas estructurales que garanticen servicios públicos fuertes en el medio rural y generen oportunidades reales de empleo para los jóvenes.

Por otro, la identidad y autogobierno, con la defensa de la unidad de Castilla bajo una administración que gestione sus propios recursos energéticos y económicos, evitando que la región siga siendo un "granero" extractivo para otras autonomías.

Y por último, una economía transformadora que impulse una "ruralidad transformadora" que combine la digitalización con el sector primario y la industria local.

Además de este marco general, el Partido Castellano plantea propuestas para cada una de las nueve provincias. En el caso de Soria, son las siguientes:

PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA SORIA

- Incentivos para favorecer el teletrabajo y el emprendimiento digital

- Plan especial de repoblación vinculado a vivienda gratuita o simbólica para jóvenes que emprendan o trabajen de forma remota

- Articular con el Gobierno central, a través de un convenio, la reapertura de la línea Valladolid-Ariza hasta Coscurita, lo que permitiría tener tren directo entre la capital autonómica y la provincia de Soria y la salida hacia el corredor del Henares, facilitando el transporte de mercancías desde el polo industrial de Valladolid hacia el corredor de Madrid-Barcelona

- Exigir la aplicación máxima de las ayudas al funcionamiento (fiscalidad diferenciada) autorizadas por la UE, pero con una condición: los ahorros fiscales de las empresas deben revertir obligatoriamente en incrementos salariales para los trabajadores y en la creación de empleo estable en la provincia, evitando que el beneficio se evapore fuera de Soria.

- Finalización inmediata de las fases pendientes del hospital y gestión 100 por ciento pública. Creación de incentivos económicos y curriculares permanentes para que los especialistas se asienten en Soria, garantizando que el acelerador lineal para radioterapia funcione a pleno rendimiento sin desplazamientos a otras provincias.

- Creación de un Parque Público de Vivienda en Alquiler en las cabeceras de comarca (Almazán, El Burgo de Osma, Ólvega) mediante la rehabilitación de inmuebles municipales y la cesión de viviendas vacías. Los jóvenes que decidan quedarse o venir a Soria no pagarán más de 200€ al mes de alquiler durante los primeros tres años.

- Moratoria a los grandes parques eólicos y fotovoltaicos de multinacionales que no dejen valor en el territorio. En su lugar, se financiarán Comunidades Energéticas Locales para que los municipios sorianos sean dueños de su energía, logrando que la factura de la luz para los vecinos y la industria local sea la más baja de España.

- Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales (madera, resina, micología) mediante la creación de una Empresa Pública de Transformación Forestal. El objetivo es que el valor añadido se quede en los pueblos de Pinares y Tierras Altas, generando empleo estable durante todo el año en la prevención de incendios y transformación industrial.

- Especialización del Campus de Soria (UVa) en Bioeconomía, Energías Renovables y Gerontología, vinculando las prácticas directamente con las necesidades de las empresas y servicios sociales locales. Gratuidad total del transporte escolar y de las escuelas infantiles (0-3 años) en toda la provincia.

- Sustituir las residencias masificadas por unidades de convivencia integradas en los pueblos, donde las personas mayores vivan con autonomía y asistencia profesionalizada. El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) pasará a ser de gestión pública directa para acabar con la precariedad de las trabajadoras del sector.

- Creación de un programa de "Residencias Artísticas y Científicas" en pueblos en riesgo de despoblación, ofreciendo vivienda y espacio de trabajo a cambio de dinamización cultural local. Protección y puesta en valor del patrimonio celtibérico (Numancia) y medieval mediante una gestión pública que genere guías locales cualificados.

- Construcción de un puente en San Esteban de Gormaz que constituya una alternativa al puente histórico de esta población para el tráfico rodado. Proyectar este puente de forma que sea un trazado compatible con un desdoblamiento de la carretera que va desde la A-11 hasta Segovia capital.

- Apoyo total a las exhumaciones de fosas comunes en la provincia (como las de Riba de Escalote o Bayubas). Creación de un Centro de Interpretación de la Memoria Democrática Rural para dignificar a las víctimas del franquismo y explicar la historia de la represión en las zonas agrarias de Castilla.