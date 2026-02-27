Santiago Aparicio reelegido presidenta de FOES para sexto mandato

Viernes, 27 Febrero 2026 15:57

Santiago Aparicio Jiménez ha sido reelegido presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) en la Asamblea General celebrada hoy en la sede de la entidad.

Aparicio, también presidente de CEOE Castilla y León, cumplirá un nuevo mandato de cuatro años en la que será su sexta legislatura.

Aparicio ha sido proclamado presidente durante la Asamblea General Electoral de FOES celebrada hoy en la sede de FOES, bajo la tutela de la Mesa Electoral, asistida por la Directora General de FOES, Mª Ángeles Fernández Vicente, e integrada por Jesús Mateo Larrubia, José Ignacio Contreras Ayuso y Jesús Javier Esteras Muñoz, presidentes de la Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Las Casas, la Asociación Provincial de Jóvenes Empresarios de Soria (AJE Soria) y la Asociación de Empresas de Informática de Soria (AISO), respectivamente, recayendo la presidencia en el miembro de mayor edad, Jesús Mateo Larrubia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de los Estatutos que determina que, “en el caso de que sólo hubiere una candidatura presentada, la Mesa Electoral la considerará electa, no habiendo por tanto lugar a votación”, el presidente de la Mesa Electoral ha proclamado electa la candidatura encabezada por Santiago Aparicio Jiménez, siendo elegido presidente por aclamación.

Durante su intervención, el presidente de la patronal ha querido dedicar sus primeras palabras a quienes le acompañan en este reto, agradeciendo “la confianza” depositada en él, máxime cuando “esta responsabilidad llega por aclamación”.

“No es para mí un mero trámite; es, sobre todo, un compromiso mayor con cada uno de vosotros y con el conjunto del tejido empresarial al que representamos”, ha afirmado.

Aparicio asume esta nueva etapa “con ilusión” pero con “plena conciencia” de los retos inmediatos que el tejido empresarial tiene por delante. Con carácter ya inmediato, el diseño y aplicación del nuevo marco financiero de la Unión Europea que ahora se negocia, donde Soria se “juega” mucho. “Debemos estar vigilantes y activos para que los recursos lleguen a nuestra provincia a nuestras empresas, y para que respondan realmente a nuestras necesidades”, ha instado.

En este mismo marco, Aparicio ha considerado prioritario “defender con firmeza, argumentos y unidad” el mantenimiento y refuerzo de las ayudas de funcionamiento, que “no son un privilegio”, sino “una herramienta imprescindible para corregir desequilibrios estructurales y garantizar igualdad de oportunidades”.

No ha ignorado el reelegido presidente el “escenario complejo” que afronta el empresariado, máxime en un momento en el que “parece que el empresario es siempre el malo”. Ante esta situación, “desde FOES debemos reivindicar con claridad que el empresario es quien arriesga, invierte, genera empleo y sostiene el desarrollo económico y social de nuestra provincia”. Y, en este contexto, ha apostado por el diálogo con los sindicatos, pero “desde el respeto mutuo y la defensa legítima” de las empresas.

En un “contexto de incertidumbre económica, transformación normativa, absentismo preocupante y cambios estructurales”, el empresariado debe actuar con “liderazgo, diálogo y capacidad de anticipación”. “Nuestro reto es convertir esas dificultades en oportunidades, fortaleciendo el tejido empresarial de nuestra provincia y garantizando su competitividad”, ha propuesto a los asistentes.

El presidente ha apelado además a los empresarios sorianos a “reforzar la unidad” entre las 46 asociaciones integradas en FOES y representativas de la economía soriana con el fin de “mantener la capacidad de influencia de la Federación” y “seguir sindo una organización útil, cercana y eficaz”.

La Asamblea ha elegido, además del presidente, a los vocales del Comité Ejecutivo, representativos de los sectores de actividad más importantes de la provincia: Rafael Martínez López como vocal de Construcción, José Antonio Andrés López como vocal del sector Transporte, Miguel Ángel Ortiz Latorre como vocal del sector Agrícola Ganadero, Francisco Javier Rupérez Yagüe como vocal del sector Madera, Jesús Izquierdo Sanz como vocal de Industria, Adolfo Sainz Ruiz como vocal del sector Comercio, Laura Morón Redondo como vocal del sector Servicios, Samuel Moreno Rioja como vocal del sector Agroalimentario, Juan Carlos del Castillo Andrés como vocal del sector Metal y Beatriz Martínez Pascual como vocal de Hostelería.

“Cuento con los nuevos miembros del Comité para afrontar esta etapa con energía renovada”, ha asegurado Santiago Aparicio, agradeciendo expresamente el “compromiso, trabajo y dedicación” de quienes “dejan sus responsabilidades” y entregan su tiempo a FOES por convicción y responsabilidad con el tejido empresarial soriano y con la provincia. En este sentido, ha dedicado un reconocimiento especial a quienes durante estos años le han acompañado en este camino y hoy dejan el Comité Ejecutivo: Jesús Ciria García de la Torre, representante del sector Agrícola Ganadero; Víctor Mateo Ruiz, vocal del Metal; Luis Javier Martínez Soria, vocal de Servicios; y Juan Pablo Rubio Ruiz, de Transporte.

“Esta es una tarea colectiva y, con responsabilidad, firmeza y visión de futuro, estoy convencido de que estaremos a la altura”, ha sentenciado el ya reelegido presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas.

El proceso electoral que ahora culmina comenzó el pasado 27 de enero y ha finalizado este viernes 27 de febrero con la celebración de Asamblea General Electoral. El resto de fechas clave en el proceso han sido los días 12 de febrero, fecha en la que concluyó el plazo de presentación de candidaturas; el 13 de febrero, día en el que el Comité Ejecutivo de FOES procedió a designar por sorteo a los miembros titulares y miembros suplentes de la Mesa Electoral; y el 16 de febrero, fecha en la que, reunida la Mesa Electoral, revisó, validó y admitió la única candidatura presentada tras comprobar su adecuación a la legalidad aplicable.