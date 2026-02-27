Los carteles electorales llegan a Soria para las elecciones autonómicas

Viernes, 27 Febrero 2026 17:36

Los carteles electorales ya lucen en las calles de Soria, en una campaña electoral donde las diferentes opciones políticas intentan colocar su mensaje.

Las batallas políticas se libran en la actualidad en muchos terrenos, siendo el poder de convocatoria y propaganda uno de ellos Y para crearlos de forma exitosa, es indispensable reconocer las claves de un buen eslogan político.

El eslogan es la frase que sintetiza la estrategia de una campaña electoral: un mensaje breve que muestra los atributos más relevantes de un candidato o de una organización política, que capta la atención y condensa el beneficio prometido.

Los partidos, al igual que sucede en el ámbito comercial, presentan siempre en sus respectivas campañas un lema que identifica a la formación y a su líder, un mensaje que se repite en cada acto programado, en cada cartel, en cada valla publicitaria, en cada spot televisivo.

El lema electoral o eslogan describe las características más humanas del candidato o candidata, y busca crear afinidad e identificación con los electores. Atributos como juventud, liderazgo, honestidad, esperanza o capacidad son recomendados por los expertos dentro de un buen eslogan político.

Para alojarse en la memoria de los electores, un buen eslogan político debe ser corto, sencillo y directo. Una frase con pocas palabras, en la que se eviten promesas o se señalen parcialidades y que no admitan ambigüedad.

Los eslóganes bien diseñados apelan directamente a las emociones de los votantes.

El eslogan actúa como una extensión de la marca política.

Por ejemplo, en España, “Por el cambio”, de Felipe González en 1982, marcó una nueva era, mientras que “Haz que pase” de Pedro Sánchez reforzó un mensaje de acción y avance.

Por su parte, el Partido Popular ha utilizado frases como “Centrados en ti” o “Garantía para España», que subrayan su enfoque en la estabilidad y la confianza

Un eslogan efectivo depende del candidato, pero también del contexto social. En momentos de crisis, los mensajes suelen centrarse en la estabilidad y la seguridad. Por el contrario, en épocas de optimismo, los eslóganes pueden ser más aspiracionales

En la era digital, los eslóganes deben adaptarse a formatos breves y visuales.

Los principales partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León ya han presentado los lemas sobre los que girarán sus respectivas campañas en la carrera electoral que ha comenzado este viernes 27 de febrero y concluirá a las 24.00 horas del 13 de marzo.

Así, Ciudadanos apuesta por “Vota valiente, elige Castilla y León”; el Partido Castellano--Tierra Comunera, por “Castilla, ¡Despierta! Lo Nuestro, Con Futuro”. Podemos Alianza Verde, por “la fuerza de la valentía”, la Unión del Pueblo Leonés, por “Defiende lo tuyo”; Vox, por “Sentido común”; Soria ¡Ya!, por ”Por Soria, ¡Rebélate!” el PSOE, por “Cambiemos Castilla y León”, y el PP, por “Aquí, certezas”.

La coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes-Equo a las elecciones autonómicas de Castilla y León ha elegido como lema electoral de campaña, "Defender lo común".

Pretenden poner el foco en "el abandono a la ciudadanía de Castilla y León" tras "años de desidia, incompetencia y políticas privatizadoras" que han provocado "un claro debilitamiento de los servicios públicos".

Además, la campaña de la coalición que presenta como candidato a la Presidencia de la Junta a Juan Gascón incluye un lema complementario, "El orgullo de quedarnos", que apela al reto demográfico y el problema de la emigración.

Soria ¡Ya! ha elegido su slogan “Rebélate” para denunciar los 40 años de olvidos e incumplimientos de los dos partidos mayoritarios con Soria.

Campañas

El PP aspira a la reelección de Alfonso Fernández Mañueco con una campaña con 110 actos de carácter autonómico, cinco caravanas independientes, y la presencia de líderes nacionales, expresidentes del Gobierno y barones autonómicos.

Los populares recurrirán a su “experiencia” al frente del Gobierno de Castilla y León para trazar una campaña que se centre en Castilla y León y la “vida real” de sus ciudadanos.

“Nosotros no venimos a experimentar, sabemos lo que hacemos, lo que tenemos que hacer, y cómo lo tenemos que hacer», ha insistido Isabel Blanco, coordinadora de la campaña del PP, que ha lamentado que otros hayan convertido la política en un “mal” espectáculo.

EL PP quiere visitar todos los municipios de Castilla y León a través de la caravana del candidato a la Junta, pero también con las otras cuatro.

El candidato del PP ha elegido como lema de la campaña electoral “Aquí, certezas” y un cartel en el que aparece sin chaqueta, pero con corbata y con el eslogan sobreimpreso.

Fernández Mañueco quiere centrar su campaña en Castilla y León y en las “certezas” que ofrece su proyecto de futuro.

En el PSOE, Carlos Martínez espera recorrer 4.500 kilómetros y se arropará en Pedro Sánchez –que abre y cierra campaña– y los ministros socialistas.

“Lo importante es conseguir movilizar al electorado progresista y que nadie se quede en casa·, ha resaltado por su parte Daniel de la Rosa, secretario de Organización del PSOE autonómico, que ha detallado cómo será la campaña socialista, en la que tendrá gran protagonismo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que acompañará a Carlos Martínez en tres actos, además de recuperar al expresidente Jose Luis Rodríguez Zapatero tras su ausencia en Extremadura y Aragón.

Martínez ha elegido para su cartel electoral una fotografía en la que saluda a los miembros del operativo antiincendios durante la protesta que este operativo realizó frente a las Cortes regionales, con la idea de trasmitir naturalidad y cercanía.