ASAJA Soria cierra encuentros con partidos políticos que se presentan a autonómicas

Jueves, 26 Febrero 2026 15:08

ASAJA Soria ha cerrado este jueves hasta después de las elecciones, con una reunión con la candidatura del Partido Popular, los encuestros con partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas.

ASAJA Soria ha mantenido una reunión de trabajo esta mañana con el Partido Popular en la que han participado, por parte de la formación política, la cabeza de lista Rocío Lucas, y uno de sus candidatos a las Cortes, José Damián Ferrero.

Y por parte de la organización agraria, su presidenta, Ana Pastor, y el secretario técnico, Juan Francisco Barcones.

La reunión de hoy pone el cierre a una ronda de atención de los partidos políticos con ASAJA Soria, que se ha desarrollado durante el mes de febrero en la sede de la organización profesional agraria, con encuentros con PSOE, Soria ¡Ya!, Se acabó la Fiesta y PP, en orden cronológico.

Como es habitual y norma de funcionamiento en ASAJA, como organización verdaderamente independiente, la asociación no se reúne con ninguna organización política en campaña electoral, por lo que las reuniones se han ido sucediendo antes del inicio oficial de la campaña 2026.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Soria (ASAJA) ha agradecido en un comunicado a estos partidos políticos la deferencia de pedir los encuentros y acudir a las instalaciones de la opa para así poder transmitirles y actualizar de primera mano las principales y más actuales inquietudes del campo provincial, como también se hace desde la organización agrícola durante el resto de la legislatura en distintos foros y a través de diferentes canales de comunicación o reivindicación.

Pastor ha deseado la mejor de las suertes a todos los partidos políticos y ha reconocido abiertamente que "más allá de los programas electorales, es fundamental que nuestros representantes políticos estén permanentemente, y no solo durante la campaña electoral, cerca de la agricultura y del mundo rural, porque si ellos no conocen y comprenden lo que pensamos, trabajamos y vivimos en el día a día difícilmente podrán tomar decisiones que favorezcan al sector primario y a la sociedad en general, como así les exigiremos en el ámbito de Castilla y León a partir próximo día 15".