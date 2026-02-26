Medio siglo del inicio de construcción de la "residencia" Nuestra Señora del Espino en Soria

Jueves, 26 Febrero 2026 08:51

El hospital universitario Santa Bárbara de Soria ha abierto este jueves la que será su entrada principal en la reforma y ampliación de un centro hospitalario que se remonta a medio siglo atrás.

Las obras de reforma y ampliación fueron anunciadas por la Junta de Castilla y León, dentro de su plan director, en 2005, con un horizonte de materialización de 2010-12, pero finalmente será en 2026 cuando se dé por cerrada esta mejora, que en la última legislatura del Gobierno regional ha movilizado cien millones de euros, tras la suspensión sufrida en tiempos de Juan Vicente Herrera.

Pero el que hoy es el hospital remonta su construcción a hace medio siglo.

La prensa de la época confirmaba en 1976 la aprobación del proyecto para la construcción de un edificio en Soria destinado a residencia sanitaria con centro primario de rehabilitación.

El presupuesto correspondiente ascendía a 591.675.499 pesetas de las de entonces, para invertir en los ejercicios 1976 y 1977.

La ceremonia de “echar aguas fuera” fue presidida por las primeras autoridades provinciales y locales, y los ejecutivos de la empresa Laing, que construyó la “gran mole” de referencia.

La residencia iba a llamarse “Nuestra Señora del Espino”.

Situada en las llamadas eras de Santa Bárbara, más allá de la cárcel vieja de la calle Las Casas.

Las instalaciones ocuparían una extensión superior a los 37.000 metros cuadrados.

Las obras comenzaron en mayo de 1976.

El número de plazas hospitalarias fue de 359 camas y “su extensa peculiaridad de práctico hospital general abarcará todas las especialidades médicas”.

El periódico de la época aseguraba que esta residencia sería la más moderna de todas las de su género en funcionamiento.

El edificio constaría de semisótano, planta baja y cinco pisos.

El número de puestos de trabajo a cubrir sería superior a los quinientos.

Medio siglo después, la reforma y ampliación han disparado estas cifras. Sólo en materia de personal, 1.300 trabajadores dan servicio en el hoy hospital universitario Santa Bárbara.