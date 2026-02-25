FEPORCYL traslada a Soria ¡Ya! las principales demandas del sector porcino

Miércoles, 25 Febrero 2026 17:42

La Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (FEPORCYL) ha comenzado con Soria ¡Ya! su ronda de reuniones con los diferentes partidos políticos ante las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar el 15 de marzo.

Dentro de este marco de encuentros, ayer martes, 24 de febrero, miembros de la Federación se reunieron con representantes de Soria ¡YA! en la sede de FOES para trasladar sus principales necesidades y retos y poner en valor el carácter estratégico que representa el sector del porcino para el desarrollo económico y el equilibrio territorial de Castilla y León.

Entre las propuestas prioritarias, FEPORCYL reclama un marco normativo estable y adaptado a la realidad actual, incidiendo especialmente en la necesidad de modificar el Decreto 4/2018 (que determina las condiciones mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León) para corregir las limitaciones y exigencias que, a juicio del sector, están generando graves problemas de aplicación práctica en las explotaciones porcinas, especialmente en granjas ya existentes, asfixiando y limitando inversiones y proyectos en el medio rural.

Asimismo, la Federación plantea la urgencia de revisar y actualizar las tablas de producción de purines, con el fin de adecuarlas a la realidad de las explotaciones y llevar a cabo una gestión sostenible y eficiente compatible con la protección medioambiental y la viabilidad del sector.

Desde FEPORCYL aseguran que las explotaciones porcinas de Castilla y León han implantado de forma generalizada Mejores Técnicas Disponibles (MTD) que han permitido reducir significativamente el consumo de agua y la generación de purines, avances no reflejados en los criterios actualmente aplicados en Castilla y León, por lo que la no actualización de estos valores está generando exigencias desproporcionadas y falta de coherencia normativa.

El sector porcino de Castilla y León solicita además a los partidos políticos compromisos claros para no enfrentar al viñedo con la ganadería. En este sentido, rechazan cualquier iniciativa normativa sin base técnica orientada a restringir o impedir la implantación o continuidad de granjas en zonas de producción vitivinícola, y recuerdan que la ganadería ya está ampliamente regulada y sometida a exigentes controles ambientales.

El sector defiende la convivencia entre agricultura, ganadería e industria agroalimentaria como actividades complementarias, generadoras de sinergias y economía circular, por lo que urgen criterios homogéneos y decisiones basadas en informes técnicos. Además, piden que cualquier cambio normativo se tramite con participación real del sector y evaluación de impacto.

En materia burocrática, FEPORCYL solicita agilidad administrativa para garantizar la competitividad del sector y el desarrollo económico de Castilla y León y, en especial, la agilización urgente de la tramitación de expedientes ambientales, especialmente aquellos que cuentan con informes técnicos favorables y acumulan retrasos injustificados.

Entre las propuestas de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León a los partidos políticos ante los próximos comicios se incluye también la necesidad de armonizar las dotaciones de agua establecidas por las diferentes cuencas para poder continuar con la actividad ganadera.

En concreto, en el caso de Castilla y León, consideran necesario que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) realice un estudio para ver el impacto de la redistribución de derechos concesionales en los cebos y reproductoras, así como la apertura de un procedimiento extraordinario para la regularización de aprovechamientos históricos.

Además, la Federación considera prioritario reactivar la Mesa de Porcino de Castilla y León como órgano estable de interlocución entre la administración autonómica y el sector porcino, así como que la Junta de Castilla y León habilite líneas de ayudas económicas específicas dirigidas a las asociaciones representativas del porcino, con el objetivo de reforzar la profesionalización, defensa, representación y gestión del sector.

Además, reclaman a las instituciones autonómicas una defensa activa del sector porcino, basada en datos objetivos y criterios técnicos, frente a mensajes simplistas o ideológicos que no reflejan la realidad del sector ni los avances realizados en sostenibilidad ambiental, bienestar animal y bioseguridad.

El desprestigio institucional genera inseguridad jurídica, frena inversiones y perjudica gravemente al medio rural de Castilla y León, avisa FEPORCYL.

Tras este primer encuentro, los representantes de FEPORCYL han reconocido que desde Soria ¡YA! reconozcan el peso económico y social del porcino en Castilla y León, considerándolo un sector vital para la fijación de población y la generación de empleo en el entorno rural.

Felicitan además el compromiso adquirido por la formación de apoyar al sector desde una perspectiva ordenada y responsable, promoviendo los cambios normativos necesarios para garantizar su desarrollo sostenible, como son la modificación del decreto 4/2018 y la adaptación de las tablas de purines.

Ambas partes han coincidido en la necesidad de mantener un canal de diálogo permanente que permita avanzar en soluciones equilibradas que conjuguen crecimiento económico, sostenibilidad y cohesión territorial