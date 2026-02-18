Las Viñas Viejas de Soria ponen en valor el viñedo centenario de la Ribera del Duero

Miércoles, 18 Febrero 2026 09:48

La asociación Viñas Viejas de Soria volverá al Mercado Municipal de Soria el próximo sábado 28 de febrero para celebrar su octavo encuentro en la capital soriana, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la capital y con la presencia de 14 bodegas, que destacarán la importancia y el valor del terroir soriano de la Ribera del Duero.

En la cita, que se extenderá durante todo el día, contarán también con la presencia de Álvaro Palacios, considerado con uno de los enólogos más influyentes de España, que apuesta por una viticultura en la que se defiende la tradición, el terruño y el trabajo manual, algo que está en sintonía con la producción de Viñas Viejas de Soria.

Palacios, en los años 80 revolucionó el Priorat puso en valor las variedades autóctonas de la zona como la garnacha, creando su propio estilo con pasión, energía y la búsqueda constante de vinos de alta calidad y elegante, que le han hecho obtener un gran prestigio internacional y situarlo en la élite enológica.

Su influencia ha llegado también a otros proyectos personales en el Bierzo o La Rioja Oriental, sabiendo identificar el valor del suelo, de la climatología y de unos viñedos con personalidad que le han llevado también a obtener incluso 100 puntos Parker con su vino L’Ermita en varias añadas,

En Soria inaugurará este octavo encuentro en los Cines Mercado a las 11 de la mañana con una mesa redonda centrada en “los elementos sobre los cuales nos tenemos que apoyar para elaborar grandes vinos” y que permitirán ampliar la formación enológica no solo de los bodegueros sino también del público general.

Tras la mesa redonda se abrirán los espacios de las 14 bodegas participantes para poder disfrutar de las catas, en dos horarios (de 12 a 15 y de 19 a 22 horas) y se tendrá la oportunidad de conocer el trabajo de estos viticultores y bodegueros que miman sus producciones logrando marcar un sello de autenticidad en cada botella, en la que se puede apreciar las cepas prefiloxéricas, la historia del terroir y el carácter que imprimen el frío y la altura de la Ribera del Duero soriana.

En esta cita estarán presentes las bodegas Agoris, Antídoto, Rudeles, Castillejo de Robledo, Dominio de Atauta. Dominio de Es, Galia Soriana, Lunas de Castromoro, La Quinta Vendimia, Los Imposibles, Pagos de Saro Niño, Taruguín., Terraesteban, y DO5Hispanobodegas,