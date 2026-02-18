El Casino de Soria celebra este sábado su baile de disfraces de carnaval

Miércoles, 18 Febrero 2026 09:32

El carnaval en Soria no termina. Su próxima cita será el 21 de febrero en el Casino de Soria.

El Círculo Amistad Numancia recupera, desde hace ya varios años, el tradicional Baile de La Piñata que este año contará con la actuación del grupo soriano de música de los 70 "Los Pizarros".

El concierto comenzará a las 22,30 horas del próximo 21 de febrero.

La entrada es libre para los socios del Casino con un acompañante y de 5 euros para los no socios.