Miércoles, 18 Febrero 2026
Buscar
Cubierto
5 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

El Casino de Soria celebra este sábado su baile de disfraces de carnaval

El carnaval en Soria no termina. Su próxima cita será el 21 de febrero en el Casino de Soria.

El Círculo Amistad Numancia recupera, desde hace ya varios años, el tradicional Baile de La Piñata que este año contará con la actuación del grupo soriano de música de los 70 "Los Pizarros".

El concierto comenzará a las 22,30 horas del próximo 21 de febrero.

La entrada es libre para los socios del Casino con un acompañante y de 5 euros para los no socios.

 

 

 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 96673

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia