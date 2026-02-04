ASOHTUR quiere convertir la trufa negra de Soria en una completa experiencia para visitantes

Miércoles, 04 Febrero 2026 11:44

ASOHTUR ha presentado la nueva edición de Soria & Trufa, “un maridaje perfecto”, en unas jornadas gastronómicas que se disfrutarán durante febrero y marzo en diecisiete establecimientos de Soria y provincia. El objetivo es convertir la trufa negra en toda una experiencia para el visitante.

La apuesta de este mes es que la trufa negra de Soria llegue a todo el mundo, ha resaltado Beatriz Martínez, presidenta de ASOHTUR, en la presentación de febrero como mes de la trufa.

Para empezar, el 7 de febrero se organizará el concurso gastronómico internacional “Cocinando con trufa”, en Soria, con ocho chefs internacionales.

Estos platos podrán ser degustados en restaurantes sorianos, del 6 al 8 de febrero, en el hotel Alfonso VIII; La Chistera, El Tilo de Vallecas, La Cepa, Trashumante, La Gastro Tasquita, El Fogón del Salvador y la Cocina del Casino.

Las jornadas gastronómicas durante febrero y marzo se realizarán en 17 restaurantes, cuatro de ellos en la capital.

En concreto, los siete restaurantes de la provincia son: Virrey Palafox (El Burgo de Osma), Los Villares de Soria, Duque (Medinaceli) y Casa Vallecas (Berlanga)

En Soria capital, los platos de trufa se podrán degustar en el parador Antonio Machado, Casa Arévalo, El Fogón del Salvador, El Tilo de Vallecas, La Cepa, La Chistera, La Cocina del Casino, La Galiana de Hotel Alfonso VIII, La Gastro Tasquita, La Taberna del Kiosco, Meet Gastrobar de hotel Alameda centro, Mesón Castellano y el hotel Noctis-restaurante Finca de San Marcos..

El calendario se completa con la feria de la Trufa de Abejar, la ruta de la trufa y las rutas guiadas truferas.

“Hay que seguir posicionándose en trufa, porque hay otras provincias que lo están intentando y tenemos que seguir manteniéndonos a la cabeza”, ha resaltado Martínez.

Además ha señalado que el objetivo es posicionarse no sólo a nivel nacional sino internacional.

“Vamos a intentar convertir la trufa negra en toda una experiencia durante el fin de semana. Lo que buscan los visitantes, es una experiencia, como la feria de Abejar, la caza de la trufa, la feria de Medinaceli. Intentamos contar con un paquete turístico que ocupe todo el fin de semana”, ha reiterado.

La Trufa Negra, tanto por su valor económico como gastronómico, está considerada desde hace décadas el diamante negro del bosque y de la mesa.

En concreto la Trufa Negra de Soria es uno de los más prestigiosos del mercado por su alta calidad y cada vez es más demandado en los platos de los más preciados gourmets.

El concejal del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, ha agradecido a ASOHTUR la convocatoria para convertir a Soria en la capital de la trufa.

La diputada de Turismo en la institución provincial, Elia Jiménez, ha subrayado que la experiencia demuestra que es un producto que tiene mucho tirón y al que se puede sacar provecho con visitantes de comunidades vecinas, a los que hay que garantizarles una experiencia para que pernocten y no sólo vivan el mundo de la trufa desde el paladar.

Por su parte, la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha subrayado el objetivo de convertir la trufa negra de Soria en una identidad de la provincia.