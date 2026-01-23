Las restricciones "preventivas" por nevadas afectan a ocho corredores de Soria

Viernes, 23 Enero 2026 14:48

Ocho corredores que atraviesan la provincia están afectados por las restricciones "preventivas" de circulación ante la previsión de nevadas durante este fin de semana.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha presidido hoy una reunión de trabajo en el marco del Protocolo de la Subdelegación del Gobierno en Soria para la “Coordinación de actuaciones de los Órganos de la Administración General del Estado, ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado en Soria”.

La reunión ha servido para revisar la coordinación dentro de la Administración General del Estado (AGE) y poner el foco en una novedad relevante de este episodio: la Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado una Resolución que establece restricciones preventivas a la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilogramos de Masa Máxima Autorizada (MMA) o Masa Máxima del Conjunto (MMC), cargados o no, en los principales ejes afectados por el temporal.

La medida busca evitar bloqueos, retenciones y situaciones de riesgo, además de garantizar el acceso y la circulación de los vehículos de emergencia y de vialidad invernal.

En Castilla y León, la Resolución afecta a 19 corredores y, en el conjunto de España, a 29.

En la provincia de Soria, la restricción se concreta en ocho corredores, en ambos sentidos.

Se inician hoy viernes, 23 de enero a las 15:00 horas.

Los corredores de la provincia afectados son estos:

A-2 (Torija, PK 73 – Arcos de Jalón, PK 167)

A-11 (La Mallona, PK 21 – Aranda de Duero, PK 113)

A-15 (Medinaceli, PK 0 – Soria, PK 64)

N-110 (San Esteban de Gormaz, PK 66,8 – Cerezo de Abajo, PK 128,5)

N-111 (Medinaceli, PK 151 – Soria, PK 222,5)

N-122 (Soria, PK 158,75 – Aranda de Duero, PK 263)

N-234 (Ciria, PK 304,4 – Sarracín, PK 483)

CL-101 (Ágreda, PK 0 – Almazán, PK 72).

Quedan exentos los vehículos de emergencias, los de auxilio en vías públicas y los destinados a la vialidad invernal, y se prevén autorizaciones excepcionales en supuestos justificados por razones de seguridad o emergencia.

El subdelegado ha trasladado que se comunicará de forma inmediata el levantamiento de la restricción, tras resolución de la DGT, cuando la evolución meteorológica y el estado de la red viaria lo permitan. Asimismo, las asociaciones de transportistas ya han sido informadas con el fin de facilitar la planificación de rutas alternativas y reducir esperas en carretera.

Nieve esta tarde-noche

Según las previsiones de AEMET, el episodio más adverso se espera en la tarde-noche de hoy, con avisos por nevadas en toda la provincia. En la Meseta, el aviso alcanza nivel naranja, con un componente adicional de viento que puede favorecer la formación de ventisqueros, mientras que en la Ibérica y en el Sistema Central se prevén acumulaciones importantes, con menor incidencia del viento.

En este contexto, la DGT ha recomendado evitar desplazamientos no imprescindibles, extremar la precaución, atender siempre a la señalización variable y a las indicaciones de los agentes, y prever equipamiento adecuado para circular con seguridad, como cadenas o neumáticos de invierno o de todo tiempo.

Medios materiales y humanos

En el plano operativo, la Guardia Civil ha reforzado el dispositivo provincial y ha doblado el turno de Seguridad Ciudadana para asegurar apoyo continuado al Subsector de Tráfico durante la tarde, la noche y la próxima madrugada, en coordinación con el resto de servicios.

Por su parte, los equipos de conservación de carreteras han activado ya todos los medios disponibles con carácter preventivo y mantienen la vigilancia prioritaria en los puntos más sensibles de la Red de Carreteras del Estado en la Soria.

El subdelegado ha recordado que el Gobierno de España cuenta para esta campaña invernal 2025-2026 con aproximadamente 800 personas, 58 máquinas quitanieves y una red de acopios y estaciones meteorológicas a lo largo y ancho de toda la provincia.

De estas 58 máquinas quitanieves, 45 están adscritas a los contratos de conservación de los tres sectores de carreteras (SO-1, SO-2 y SO-3) y de la A-15, de las que 43 son de empuje y 2 dinámicas. A estos medios se suman 4 equipos de empuje propios de la Unidad de Carreteras, con lo que el dispositivo provincial alcanza las 49 quitanieves, una más que en la campaña anterior, para más de 550 kilómetros de carreteras y autovías de titularidad estatal.