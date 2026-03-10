Martes, 10 Marzo 2026
Cines Lara estrena el viernes "Torrente, presidente"

Cines Lara programa esta semana sólo un estreno en su cartelera, pero es el más esperado: la sexta entrega de la saga más taquillera del cine español, "Torrente, presidente". El personaje más despreciable del cine español intentará asaltar La Moncloa.

Vuelve Santiago Segura con el regreso del "héroe" más casposo.

El movimiento más llamativo es la decisión de Segura de prescindir de herramientas básicas de promoción antes del estreno. 

No hay tráiler oficial, ni póster definitivo, ni pases de prensa previos, ni junkets con entrevistas antes del primer fin de semana en salas. El propio director ha explicado que la idea es que el público que acuda el fin de semana del estreno sea el primero en ver la película. Todos los que vengáis a nuestras salas vais a ir incluso por delante de los medios especializados, así que si quieres formar parte de esa “élite”, ¡13 de marzo, no te la pierdas!!

Torrente, presidente es la sexta entrega de la saga más taquillera del cine español, que suma más de 80 millones de euros de recaudación con sus cinco películas anteriores.

Segura recupera al expolicía, machista y reaccionario para situarlo en el terreno de la política institucional, con una premisa tan simple como potente, el personaje más despreciable del cine español intenta asaltar La Moncloa.

Santiago Segura presenta TORRENTE PRESIDENTE. Solo en cines 13 de marzo.

Torrente, presidente - Teaser trailer

PROGRAMACIÓN DEL 13 AL 19 DE MARZO (2026)    
CINES LARA HORARIO      
SALA 1 TORRENTE PRESIDENTE 18,00 20,30 22,45 16 años ESTRENO NACIONAL
               
SALA 2 HOPPERS 18,00 20,30   Todos los públicos y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA y PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO    
  RUTA DE ESCAPE     22,30 16 años    
               
SALA 3 TORRENTE PRESIDENTE 17,45 20,15 22,30 16 años ESTRENO NACIONAL
               
SALA 4 CUMBRES BORRASCOSAS 17,45     16 años    
  SCREAM 7   20,15 22,35 18 años    
               
SALA 5 ¡LA NOVIA! 17,45 20,15   16 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO    
  LÍNEA DE EXTINCIÓN     22,35 12 años    
               
SALA 6 LOS DOMINGOS 17,45 20,15   12 años    
  HAMNET     22,35 12 años    
               

