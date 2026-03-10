Las mujeres migrantes superan los 3,5 millones en España

Martes, 10 Marzo 2026 08:18

Las mujeres migrantes superan los 3,5 millones en España y aportan el 43 por ciento del total de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, según el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Estas cifras reflejan la contribución laboral y demográfica de las mujeres extranjeras en España, su creciente presencia en el ámbito formativo y académico, y refuerzan su papel estratégico en el desarrollo económico y social del país.

Según el OPI, un total de 3.581.558 mujeres presentan documentación de residencia en vigor en España a 30 de septiembre de 2025, lo que representa el 48 por ciento del total de personas documentadas.

El 41 por ciento de ellas, proceden de países de la Unión Europea (1.459.397).

Si se observa la distribución de mujeres extranjeras con residencia en vigor por nacionalidad, el grupo más numeroso es el de mujeres procedentes de Rumanía (531.041), seguido de mujeres de nacionalidad marroquí (414.171) e italiana (227.886).

En cuanto a la distribución geográfica de estas mujeres en nuestro país, el 68 por ciento se concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (21%), Comunidad de Madrid (17%) Andalucía (15%) y Valencia (15%).

En el periodo entre 2015 y 2024, algo más de 724.000 mujeres obtuvieron la nacionalidad por residencia, el 55% del total de personas nacionalizadas por esta vía.

Contribución clave al mercado laboral

Los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a enero de 2026 reflejan un total de 1.294.259 mujeres extranjeras afiliadas, lo que consolida el peso estructural del empleo femenino migrante en el mercado laboral español y evidencia su creciente contribución a la sostenibilidad del sistema de protección social.

Estos datos representan el 43% del total de personas extranjeras afiliadas.

En el caso de la afiliación, son las mujeres extranjeras procedentes de América Central y del Sur las que presentan mayor volumen, el 39% de mujeres afiliadas en España (504.023) procede de estos países.

Le siguen las mujeres con nacionalidad de algún país de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, con el 33% (427.664).

Si observamos por nacionalidades, las mujeres procedentes de Rumanía constituyen el colectivo más numeroso con el 12%, seguidas de las mujeres nacionales de Colombia (9%) y Venezuela y Marruecos con un 8%.

El Régimen general concentra la mayoría de las afiliadas extranjeras, el 70%, y supone el 42% del total de personas extranjeras incluidas en este modelo (hombres y mujeres).