El instituto Machado abre sus puertas para informar de su oferta educativa

Martes, 10 Marzo 2026 09:31

El instituto Antonio Machado realizará el próximo jueves, 12 de marzo, una jornada de puertas abiertas para difundir su oferta educativa, proyectos e instalaciones con las que cuenta de cara al próximo curso 2026-27.

Si quiere conocer la oferta educativa del Instituto Machado, sólo tiene que acudir el jueves 12 de marzo al Salón Rojo del instituto, a las 19:00 horas, para la Educación Secundaria y a las 20:00 horas para Bachillerato, con mención especial para el Bachillerato de Investigación y Excelencia en Ciencias Sociales y el Bachillerato General .

También recibirá información sobre los Ciclos Formativos, el Bachillerato Nocturno y a Distancia.

Al finalizar la sesión se realizará una visita guiada por las instalaciones del centro.

Los padres que acudan también recibirán información sobre el Bachillerato Nocturno y a Distancia, en los que se puede mantener las materias que se tengan aprobadas de cursos anteriores y además, si tiene un ciclo formativo de grado medio, únicamente tendrá que cursar algunas materias para conseguir la titulación.

El instituto Machado está reconocido por la Consejería de Educación como centro BIT.

En el instituto Antonio Machado se puede cursar el Bachillerato de Investigación y Excelencia en Ciencias Sociales, que proporciona una formación más completa y actualizada de acuerdo con los actuales estudios universitarios.

El Bachillerato de Excelencia permite a los alumnos acceder con mejores garantías a la selectividad y a la propia Universidad.

Además les facilita a los alumnos estar en contacto antes con la Universidad y conocer su dinámica.