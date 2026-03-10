Acción CyL reclama compromisos para afrontar la despoblación en próxima legislatura

Martes, 10 Marzo 2026 08:38

Ante la convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León el próximo 15 de marzo, Acción Castilla y León ha reclamado que el debate electoral y la próxima legislatura se centre en los grandes retos estructurales de la comunidad autónoma como la despoblación.

El colectivo ha advertido hoy en un comunicado que la campaña ha derivado hacia cuestiones de política nacional mientras problemas como la despoblación, el éxodo juvenil, el envejecimiento o la falta de oportunidades siguen sin ocupar el espacio central que merecen.

Acción CyL ha recordado que Castilla y León afronta una de las situaciones demográficas más complejas de Europa, con pérdida continuada de población, fuerte envejecimiento y emigración juvenil.

Por ello, ha insistido en que el próximo Gobierno autonómico deberá afrontar políticas que aborden de manera urgente la viabilidad económica y social del territorio en las próximas décadas.

El colectivo ha vuelto a poner sobre la mesa sus propuestas para el impulso demográfico y mayor desarrollo de la comunidad, parte de ellas ya expuestas desde 2023 en el marco del proceso de consulta pública colaborativa, abierto por la Junta de Castilla y León, para el desarrollo del prometido anteproyecto de ley para afrontar la crisis demográfica, que una vez más quedó paralizado.

Entre las medidas compartidas, Acción CyL ha propuesto la elaboración de un plan director económico que identifique los sectores estratégicos con mayor potencial de desarrollo en Castilla y León, acompañado de una Oficina Comercial destinada a atraer inversión y nuevos proyectos empresariales.

Asimismo, el colectivo ha planteado aprovechar el potencial económico del idioma mediante un plan internacional para impulsar la enseñanza del castellano y atraer estudiantes extranjeros, reforzando la posición de Castilla y León como referente mundial en el aprendizaje del español.

En el ámbito del medio rural, sugieren reforzar el papel del sello de calidad Tierra de Sabor como herramienta de dinamización económica, aumentando su reconocimiento entre los consumidores y destinando parte de los ingresos generados a financiar nuevos proyectos agroalimentarios en la comunidad autónoma.

A su vez, instan a facilitar el relevo generacional en el sector agrario mediante espacios de formación práctica para nuevos agricultores, la creación de bancos públicos de tierras que conecten oferta y demanda y mejores condiciones de acceso a ayudas para jóvenes.

Otra prioridad es la creación de un parque de vivienda en alquiler en el medio rural, combinando incentivos para movilizar viviendas vacías, programas de rehabilitación y la construcción de parque inmobiliario público destinado especialmente a jóvenes y a emigrantes retornados.

El colectivo ha considerado que el acceso a la vivienda es imprescindible para fijar población y permitir que quienes encuentran empleo en los pueblos puedan desarrollar allí su proyecto de vida.

A su vez, ha reclamado reforzar los servicios públicos, especialmente la sanidad, garantizando la atención primaria presencial en los pueblos y mejorando la cobertura en el medio rural.

También ha propuesto avanzar en una mayor vertebración territorial mediante la descentralización de instituciones autonómicas y ampliar las competencias del Consejo Comarcal del Bierzo, con el objetivo de mejorar la gestión y responder a las particularidades de la comarca.

Acción CyL ha realizado un llamamiento a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones para que en este nuevo período trabajen en medidas concretas que afronten los principales desafíos de Castilla y León, centrados en mayores oportunidades para sus ciudadanos, desarrollo económico, servicios públicos y futuro para los pueblos.